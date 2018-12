El artículo 80 de la Constitución dice que la ciudadanía se suspende “por la condición de legalmente procesado en causa que pueda resultar pena de penitenciaría”.

En esa línea, el abogado y ex ministro de la Corte Electoral, Renán Rodríguez, opina que Sendic debería ser inhabilitado. Sin embargo, el constitucionalista Martín Risso opina que hasta que no haya una condena, rige la presunción de inocencia, por lo que no hay impedimento para que Sendic sea candidato a cualquier cargo electivo.