Femicidio de Bárbara: fiscal pedirá la pena máxima de 45 años de prisión para el asesino

Alejandra Domínguez contó que el asesino "utilizó su derecho a no declarar" en las audiencias judiciales.

La fiscal Alejandra Domínguez solicitará a la Justicia que Anderson Sosa pase los próximos 45 años en prisión, la pena máxima establecida en el sistema penal uruguayo.

Sosa, de 20 años, amenazó a Bárbara Prieto (24) con un cuchillo, abusó sexualmente de ella y luego la mató. Ocurrió el martes pasado en el barrio Mandubí de la ciudad de Rivera.

Domínguez habló este viernes con Las Cosas en su Sitio (Radio Sarandí) y contó que ya tiene decidido pedir la pena máxima para el joven, que ya está en prisión preventiva por 180 días. La pena máxima de prisión es de 30 años, pero se puede extender hasta 15 años más por "medidas de seguridad" si el juez entiende que el delincuente tiene una gran peligrosidad por la excepcional gravedad de su crimen.

"Estoy esperando para acusar. Voy a agilizar los informes del laboratorio biológico, se enviaron muchos indicios para analizar, ropa, hisopos, exudados, de la víctimas y el imputado. Voy a agilizarlo que es lo que me falta. Ni bien venga, voy a acusar", dijo.

La fiscal detalló que Sosa "utilizó su derecho a no declarar". "No aportó ni quiso participar de la reconstrucción, que al final no se hizo porque iba a ser una situación dura para la familia", indicó.

Tampoco se acercó a la Fiscalía o a la Justicia algún familiar. Sí lo hizo un hermano a una dependencia policial para "reconocer un objeto que se encontró en la escena del hecho" y que pertenecía a Sosa.

Finalmente, Domínguez contó que por las cámaras de seguridad se pudo establecer que el asesino estuvo "toda la noche" consumiendo droga en bocas de venta de estupefacientes.