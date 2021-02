Fiscalía dispuso una línea telefónica para Lavalleja luego de la imputación de un sacerdote de la Catedral de Minas por abuso de dos niñas

El objetivo es poder atender a las personas y ordenar las denuncias.

"A partir de la notoriedad pública que tienen algunos de estos casos se reciben demandas, y para nosotros es muy importante tener un número específico para la ciudad de Minas donde se pueda recpecionar y ordenar la demanda", dijo Mariela Solari, de la Unidad de Víctimas de la Fiscalía.

La Fiscalía dispuso el teléfono 092 42 35 22 para ordenar y atender las demandas de Lavalleja.

Desde la Unidad de Víctimas de Fiscalía afirman que desde que se implementó la línea telefónica, se recibieron cinco denuncias. "No están relacionadas específicamente con ese caso, y si lo estuvieran no sería oportuno comentarlos. Pero a veces son situaciones de características similares, otras tienen que ver con las mismas causas que se investigan y otras no", agregó Solari.

La imputación del sacerdote de la Catedral de Minas provocó que varias personas decidieran comunicarse para denunciar distintos hechos.