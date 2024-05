FOEB comenzó huelga este viernes; sindicato advierte que si conflicto no se resuelve a "la brevedad" se profundizarán las medidas

En un acto en la puerta de la fábrica, el Pit-Cnt se puso a la orden para ampliar la movilización si es necesario.

La Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB) comenzó una huelga en rechazo al cierre de la planta de Minas (Lavalleja) que resolvió la empresa Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC). En un acto en la puerta de la fábrica, el Pit-Cnt se puso a la orden para ampliar la movilización si es necesario.

Las puertas de la fábricas estaban cerradas, las calles bloqueadas por camiones y en medio había cientos de empleados que se concentraron para expresar dos cosas: que la planta de Minas no se cierra y que mientras eso no cambie no irán a trabajar.

La huelga comenzó este viernes. "Para nosotros al no haber un pronunciamiento de la empresa diciendo que levanta el cierre de planta Minas era indefectible comenzar la huelga hoy y nos mantendremos expectantes de cuáles pueden ser las instancias de negociación a los que nos convoque el Ministerio de Trabajo (MTOP)", sostuvo el dirigente de la FOEB, Fernando Ferreira.

El diálogo con el Ministerio de Trabajo (MTSS) y con la empresa está abierto pero ambas partes quedaron en ver qué propuestas hay. Pero, como el cierre se mantiene, la huelga también. "Hoy afecta lo que es la planta industrial Montevideo, a nivel distribuciones eso va a seguir funcionando en Montevideo y el interior. Y los iremos ingresando al conflicto en la medida que no haya soluciones al tema", explicó.

"Nosotros esperamos que el ministerio convoque a una negociación o al ámbito que sea en el entendido de las mesas de negociación que planteó el lunes de esta semana y a partir de allí veremos si la huelga continúa o se revisa y se levanta", agregó.

En este sentido, advirtió que si no hay avances a "la brevedad" en una semana empezarán a incorporar a la distribución, primero en Montevideo y después en el interior del país. Con la huelga que se inició este viernes la línea Pepsi, que se envasa en FNC, va también a quedar afectada.

En principio, no habrá problemas son el stock, con los productos que tengan los distribuidores y las grandes superficies. "Después en la medida que esto no se avizore una solución o se profundice evidentemente la distribución va a empezar a parar y ahí veremos si falta o no producto", adelantó el dirigente de la FOEB.

El próximo miércoles todos los trabajadores de la FOEB pararán y se movilizarán a la sede del MTSS y a la Torre Ejecutiva. "De no alcanzar con eso, el Pit-Cnt se puso a disposición", destacó.

"Para nosotros es un apoyo muy importante tanto que toda la FOEB se movilice con nosotros el miércoles que viene como que el Pit-Cnt se haya ofrecido a estar en una movilización a futuro si esto se profundiza", recalcó.

En tanto, el presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, manifestó "unidad" y "solidaridad" con los trabajadores afectados. "Creo que nuestro país no puede aceptar pasivamente que una firma trasnacional decida cerrar sus plantas dejando a más de 150 trabajadores sin trabajo en Minas", lamentó.

Enfatizó el impacto que tiene no solo para los trabajadores sino para toda la ciudad de Minas y pidió "encontrar todos los mecanismos que permitan el mantenimiento de la unidad productiva y la fuente de trabajo".

"El Pit-Cnt va a ser solidario en todo el transcurso de las decisiones que tomen nuestros compañeros de la FOEB", manifestó. Reafirmó que la Mesa Representativa de la central sindical resolvió encomendar al secretariado, que si a solicitud de los trabajadores de la FOEB se hace necesaria una movilización general, habrá un paro para llevar "la solidaridad a la práctica".

Abdala reclamó que pese a que el movimiento sindical siempre planteó "espacios de diálogo y negociación" para definir una política industrial, "lamentablemente estos ámbitos no están".

"Evidentemente que hay un problema seguramente de competitividad pero la competitividad también es un factor de negociación, y el gobierno tiene que estar conteste, dispuesto a tomar medidas", dijo el presidente del Pit-Cnt respecto a la problemática de la FNC.