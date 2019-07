Fondo Nacional de Recursos niega medicación pero tiene una reserva de 40 millones de dólares

Situaciones extremas donde la vida de una persona depende de una medicación y en muchos casos -casi uno por día- tiene que llevar al Estado a juicio para que se lo pague.

Vienen en aumento la cantidad de juicios que los uruguayos le hacen y le ganan al Estado. Si miramos los números de los últimos años vemos en 2017 no llegaron a 200, en 2018 casi alcanzaron los 300 y en lo que va de 2019 ya superan los 200 con lo cual se puede proyectar una cantidad cercana a los 400 casos.

Pero antes de hablar de números vamos a entender como funciona el sistema que existe en Uruguay si a uno le toca tener que acceder a una medicación de alto costo.

Desde 1980 existe el Fondo Nacional de Recursos (FNR), creado para financiar tratamientos de vanguardia al que en 2005 se le incorporó además la medicación de alto costo. El FNR recibe un porcentaje de lo que lo que aportamos al sistema integrado de salud y con eso se financia. Pero en lo que refiere a medicación solo habilita el pago de medicina que esta en un listado prefijado de 56 fármacos (formulario terapéutico de medicamentos).

Si el día de mañana su médico le indica una medicación que no está en esa lista, un fármaco oncológico por ejemplo que puede costar 400 mil pesos por mes, no va a estar cubierto.

Le queda hacer un juicio de amparo que en definitiva obliga al Estado a cumplir con el deber constitucional de proteger la salud de la población, en especial de aquellos que no tienen los medios para pagar los tratamientos. Las chances hoy por hoy son del 90% de ganarle al Estado y obligarlo a cubrir los costos.

Ahora, ¿Por qué si tenemos un fondo creado para pagar estas cosas no lo cubre todo? Esta es la respuesta de la directora general Alicia Ferreira:

“Cuando alguien tiene la responsabilidad de distribuir el dinero, lo más importante es que esa forma de distribución tenga parámetros objetivos. La gente que está acá sufre cuando ven que no corresponde darle porque ven las situaciones espantosas a las que se enfrentan las personas. Pero si se dejaran llevar o porque es un amigo o porque es un conocido o una persona que sufre, se fundiría de nuevo el Fondo Nacional de Recursos. Y también se puede fundir si siguen habiendo amparos contra el Fondo, porque no tiene maneras de recibir refuerzos de Rentas Generales”, dijo.

Ferreira asegura que para ser justos tienen que cuidarlos porque son finitos y que por eso no se pueden tomar decisiones en base a la angustia que a ella o a los técnicos de la salud les pueda generar, por eso entiende que les toca jugar el papel de los malos de la película.

Desde el lado de la justicia se refutan estos argumentos. El FNR según sus propios balances tiene un colchón de 40 millones de dólares, de los cuáles 12 millones de dólares fueron ganancia recibida en 2018 por distintas colocaciones de dinero.

Según su directora el fondo necesita ese dinero en caso de imprevistos y por eso lo mantiene. Pero la justicia no comparte ese argumento y de hecho en uno de los últimos juicios en su contra el juez del caso lo sentencia a pagar la medicación haciendo referencia al balance positivo.

En cuanto al uso de esos recursos y al lobby de los laboratorios detrás de los juicios, el abogado Juan Cereta -titular del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho- que representa aproximadamente el 80% de los juicios al Estado respondió esto: “nos gustaría que cuando se hacen acusaciones genéricas se digan los nombres de los que participan de ese lobby. Nosotros no tenemos relación con los laboratorios que no sea la que se hace a través de los juzgados. Simplemente nuestro rol es facilitarle el acceso a la justicia a aquellos que cuentan con muy pocos recursos económicos para acceder a estas prestaciones. El FNR tiene muchos millones de dólares que no han sido aplicaciones a compra de prestaciones de salud, o sea que recursos tiene y si no hay, habrá que generarlos”, estableció el abogado.

¿Cuánto representan estos juicios que vienen creciendo para el Estado?

Según los datos de la última Rendición de Cuentas presentada en los últimos días, el Estado pagó por juicios de medicamentos de alto costo cerca de 9 millones de dólares en 2017 y más de 11 millones en 2018. Los juicios van en aumento así que es previsible que la cifra también aumente.

El FNR vuelca en la actualidad un 17% de su presupuesto de 250 millones de dólares a medicamentos, porcentaje que quizás estos juicios estén mostrando que deba revaluarse porque ya por la vía de los hechos se termina volcando más dinero del proyectado.