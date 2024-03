García criticó a dirigentes del FA por "no ver la realidad" y dijo que el actual gobierno "es de los más populares" desde el regreso democrático

"Si el gobierno hubiera fracasado, no pueden ser verdad las encuestas que dicen que este gobierno es de los más populares desde la restauración democrática", apuntó el legislador.

El senador nacionalista y exministro Javier García criticó este sábado la campaña que impulsa el Frente Amplio (FA) bajo la consigna “el gobierno fracasó”. “A veces los dirigentes no interpretan el verdadero sentir del pueblo”, afirmó.

En distintos puntos de la capital uruguaya se pueden ver pasacalles firmados por el Frente Amplio que dicen “el gobierno fracasó”. Además, la misma frase forma parte de una campaña en redes sociales.

Este sábado, en entrevista con Telemundo, García consideró que esa campaña “no ve la realidad” del país. “Veo a dirigentes políticos hablando de algo que no es la realidad. Veía los carteles del Frente Amplio que dicen que el gobierno fracasó. Pero veamos la realidad: 100.000 puestos de trabajo más a pesar de la pandemia, aumento del salario real, aumento del ingreso familiar, inversión social, el Hospital del Cerro, el centro de Casavalle. ¿Cómo que fracasó? Fracasó en hacer negocios ruinosos. En el Cerro podés ver el hospital nuevo o a pocas cuadras los US$200 millones enterrados en la bahía de la regasificadora. Son dos formas de utilizar los dineros de la gente: para un hospital o para un negocio ruinoso”, afirmó.

A juicio de García, las encuestas que miden la aprobación del gobierno son un reflejo de que el gobierno no fracasó.

“Si los temas que muchos dirigentes políticos creen que son los importantes, el gobierno no podría tener un 50% de aprobación. Si el gobierno hubiera fracasado, no pueden ser verdad las encuestas que dicen que este gobierno es de los más populares desde la restauración democrática. Me parece que en la mesa familiar no están planteados los temas que muchas veces los dirigentes de la oposición quieren que estén planteados”, apuntó.