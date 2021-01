García dijo que el viaje del Hércules a EE.UU. "no se hace por barato, se hace por necesario" y rechazó los cuestionamientos de la oposición

El ministro de Defensa Nacional respondió a las críticas realizadas por el diputado Gerardo Núñez sobre el que realizará el avión de la Fuerza Aérea a buscar cuatro ultra freezers que compró ASSE para conservar las vacunas de Pfizer.

Inicialmente el viaje era a Alemania, pero el Sinae pidió prioridad para volar a Miami, Estados Unidos, donde ASSE compró cuatro ultrafreezers necesarios para conservar las vacunas de Pfizer a 70 grados bajo cero.

Desde la oposición cuestionan que ese viaje lo haga un avión Hércules de la Fuerza Aérea y piden conocer los costos del vuelo.

"No tengo los números de cuánto cuesta, no es barato. No se hace por barato, se hace por necesario. Fíjese que el mundo entero está buscando vacunas y heladeras. La prioridad es la salud de los uruguayos", dijo el ministro García.

El ministro aseguró que ese viaje es una cuestión de soberanía, para garantizar un insumo esencial en el proceso de vacunación. Mencionó ejemplos de otros países que adoptaron postura similar y rechazó las objeciones planteadas.

60145e69e8b17b5d8c009aa0

"Hay gente que es estatista y quiere que hasta los chupetines los haga el Estado, ahora en esta realidad quieren que sean privados que aseguren su salud. En esta circunstancia, donde la salud es un bien absolutamente esencial y se está desatando una guerra en el mundo por eso, quiero que el Estado cumpla con eso", sentenció el ministro García.