Gas Sayago tiene una deuda de más de 50 millones que se pagará con fondos de UTE y Ancap

Los entes son accionistas de la empresa creada para la construcción de la planta regasificadora que nunca se concretó.

UTE y Ancap pagaran saldo de 30 millones de dólares de deuda de Gas Sayago.

Esta empresa fue creada en 2011 para la construcción de la planta regasificadora que nunca se concretó. Las acciones de Gas Sayago se reparten entre UTE y Ancap en cerca de 80 y 20 por ciento respectivamente.

Ahora según publica el diario El País se inicia un plan de cierre ordenado de la empresa que implica la venta de activos y asumir las deudas. Entre ellas pesa lo restante a los 82,6 millones de dólares que presto la CAF Banco de Desarrollo de América Latina para la realización de tareas de dragado y la instalación de un gasoducto.

Resta pagar más de 50 millones de dólares de esa deuda que el Poder Ejecutivo resolvió saldar de la siguiente forma. Gas Sayago pagará con dinero propio US$ 21.416.042, en tanto UTE pagará “hasta US$ 23.791.081” y Ancap “hasta US$ 6.191.377” dólares.