Graciela Villar encabezó un acto en el que destacó ser una política con discurso de barricada

La candidata a vicepresidenta encabezó el acto organizado por el Espacio Seregnista.

El lugar del acto fue la sede de ex precandidato Mario Bergara, el motivo celebrar la integración de Graciela Villar en la formula presidencial. Fue organizado por la lista Espacio Seregnista, encabezada por Enrique Pintado.

La novel candidata a la vicepresidencia insistió con un concepto. “Yo hablo de barricada, porque crecí en la barricada, porque siento con el corazón de la barricada, porque cuando se me calienta el pico se me calentó el alma y pongo mi vida en juego por eso. Vamos por un cuarto gobierno en serio, codo con codo, todos juntos. Los que piensan como nosotros y los que no”, dijo Villar.

Su discurso se centro en su pasado y su lucha de adolescente contra la dictadura, como presa política y madre.

La candidata a vice se refirió a la reacción de Carolina Cosse que dijo estar dolida por como se dio el proceso de selección.

“Creo que el afán por las consultas terminó generando un malestar muy importante. Lo dije cuando asumí: chapeau con la compañera Carolina Cosse que tuvo la valentía de salir a la cancha, de romper la trilogía y aparecer como mujer dando la posibilidad de ser la candidata a la presidenta”, sentenció la compañera de fórmula de Martínez.