Habló el hermano de Mónica Berti: "En su casa estaba todo sin tocar, había facturas que iba a pagar ese día, la casa estaba como siempre"

Se van a cumplir dos años de la misteriosa desaparición de la mujer de 46 años que salió a tirar la basura en el contenedor de la esquina de su casa, y nunca más se la vio.

La misteriosa desaparición de Mónica Berti: a casi dos años de su desaparición, su paradero sigue siendo un gran misterio. Fue vista por última vez el 6 de diciembre de 2018.

El testimonio de su hermano: Hace dos años que la venimos buscando y no hay nada concreto, en los primeros días cuando la investigación debió ser más contundente no sé si se hizo todo lo que se tenía que hacer. Hoy por hoy es más difícil saber lo que le pudo haber pasado. Somos toda una familia esperándola, mi hermano, mis padres, el hijo que era lo más importante para ella. Tenemos esperanzas de que aparezca. Yo lo que quiero es reflotar el tema y exigir justicia y que se siga buscando. No puedo levantarme todos los días pensando que mi hermana no está y no hacer nada. No hay un solo dato de ella. En su casa estaba todo sin tocar, había facturas que iba a pagar ese día, la casa estaba como siempre. No me parece que pueda haber sido planificado por ella. Mi abuela había muerto dos días antes y yo podía pensar en un principio que ella quisiera salir o esta un poco sola, pero cuando fuer pasando el tiempo mi cabeza dice que algo le pudo haber pasado, que alguien se pudo haber aprovechado de esa situación. Lo que veo es mucha pasividad, a la gente no puede ser que se la trague la tierra, a mi hermana y a otras personas que también están desaparecidas.