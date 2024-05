Huelga en la planta de Fábricas Nacionales de Cerveza en Montevideo afecta también a la línea Pepsi

No habrá envasado, pero sí se mantiene el reparto de los productos que ya estaban en stock.

La huelga en la planta de Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC) en Montevideo afecta también a la línea Pepsi. No habrá envasado, pero sí se mantiene el reparto de los productos que ya estaban en stock.

La planta de Minas (Lavalleja) ya estaba cerrada con los trabajadores en seguro de paro y ahora la de Montevideo quedó detenida por la huelga. Además de las cervezas nacionales, la fábrica de la calle Entre Ríos envasaba refrescos, hasta hoy.

"La línea Pepsi que se envasa aquí en FNC va a quedar afectada. En la planta quedan los servicios esenciales que en situaciones de conflicto siempre las hemos dejado funcionando", dijo a Telemundo Fernando Ferreira, presidente de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB).

Por ahora los camiones de reparto no se suman a la huelga. "Lo que haya de stock, que tengan los distribuidores o las grandes superficies, no van a tener problema. Después, en la medida que no se avizore una solución, la distribución va a empezar a parar y ahí veremos si falta o no producto", apuntó.

La huelga empezó este viernes y se evaluará hasta cuándo va dependiendo de si avanzan las negociaciones con la empresa y el Ministerio de Trabajo.