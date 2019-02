Julio María Sanguinetti pidió no debatir públicamente sobre las diferencias internas del Partido Colorado

En los últimos días Ernesto Talvi volvió a explicar por qué no aceptó el apoyo del expresidente, quien aún no ha confirmado si será o no precandidato.

Este martes en la ciudad de Mercedes el precandidato Ernesto Talvi volvió a explicar por qué no aceptó en su momento el apoyo de Julio María Sanguinetti. Lo que no quería era que el expresidente se incorporara con todo su sector e incidiera en la línea política de la campaña.

Desde el sector de Sanguinetti hay molestias con las declaraciones de Talvi, a quien acusan de intentar polarizar la interna en la que marcha atrás en las encuestas pese a que Sanguinetti aún no ha confirmado su candidatura.

El expresidente respondió con un tuit en el que escribió:

“Las discusiones internas del partido deben zanjarse dentro del partido. Por injusto que sea un cuestionamiento no lo contestaré. Exhorto a todos mis amigos a hacer lo mismo. El país necesita de nuestro esfuerzo y el espíritu constructivo con el que levantamos al Partido Colorado”.