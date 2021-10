La directora del FMI se reunió con Arbeleche y destacó la política de Uruguay contra el cambio climático y el "bono verde"

En noviembre la ministra de Economía asumirá la presidencia del Comité de Desarrollo.

La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, expuso este viernes ante el Comité de Desarrollo (CD) del Banco Mundial (BM) y Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo que presidirá a partir de noviembre.

En esa instancia, frente a ministros extranjeros y autoridades de organismos internacionales, planteó la importancia de que exista un acceso igualitario a las vacunas contra el Covid-19 y exhortó a los países a intensificar las medidas que permitan mitigar los efectos del cambio climático.

Arbeleche aseguró que el "ritmo desigual" de la recuperación económica del mundo, se debe en gran parte a un "acceso desigual a las vacunas". "El desarrollo exitoso de vacunas efectivas, en tan sólo un año desde la aparición del virus, ha sido un logro científico notable. Sin embargo, garantizar un acceso más igualitario a las vacunas para los países en desarrollo sigue siendo la prioridad de política pública más apremiante en esta coyuntura. Revertir la ‘brecha de vacunación’ no es solo una necesidad económica y sanitaria, es también un imperativo moral", aseguró la jerarca según indicó el Ministerio de Economía en su página web.

La titular de la cartera de Economía también advirtió que el cambio climático es "una de las mayores amenazas que enfrentamos en nuestra vida" y que los países desarrollados y en vías de desarrollo "deben intensificar sus esfuerzos y tomar medidas innovadoras para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, proteger la biodiversidad y reforzar su resiliencia al cambio climático".

En ese sentido, Arbeleche aseguró que es un "momento propicio" para desarrollar "instrumentos innovadores para el financiamiento de los gobiernos, que vinculen el costo de endeudamiento de los países con su éxito en el cumplimiento de los objetivos climáticos bajo el Acuerdo de París". "En otras palabras, necesitamos diferenciar los términos financieros de los préstamos multilaterales en base a la contribución que los países hacen a los bienes públicos globales", indicó.

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, se reunió con Arbeleche y el presidente del Banco Central, Diego Labat, y destacó la política uruguaya a largo plazo contra el cambio climático y la apuesta a un "bono verde".

Great to meet #Uruguay Minister of Economy+Finance & upcoming Development Committee chair Azucena Arbeleche and Governor Diego Labat.

I applaud Uruguay's far-sighted focus on #ClimateAction & #GreenFinance—look forward to close collaboration on these and other critical issues! pic.twitter.com/e3DWmKJWbZ

— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) October 15, 2021