La firma de un consentimiento por la vacuna del Covid-19 no necesariamente exime la responsabilidad del Estado ante eventuales acciones legales, según expertos

El director de la cátedra de Medicina Legal Hugo Rodríguez y el constitucionalista Martín Risso explicaron cuál es el objetivo y alcance del consentimiento firmado que el gobierno anunció que deberán firman quienes se vacunen contra el coronavirus.

En consentimiento informado con firma se aplica normalmente en actos médicos como cirugías, estudios invasivos y en algunos casos ante el suministro de vacunas, como fue el caso de la de HPV aquí en Uruguay.

El director de la cátedra de Medicina Legal y Forense de la Facultad de Medicina de la Udelar explicó cuál es su propósito:

El consentimiento beneficia claramente al paciente, en tanto asumimos que supone que fue informado adecuadamente de los riesgos y beneficios de hacer ese tratamiento y de no hacerlo. En el caso de la vacuna sería saber hasta qué punto me protege, cuáles son los efectos colaterales tiene y cuán frecuentes son, pero también ser informado de los riesgos que corro si no me vacuno, yo y mi entorno.