La semana que viene el movimiento “Un solo Uruguay” comunicará qué medida aplicará para reclamar por la situación del agro

El delegado de Rocha, Martín Rodríguez, explicó a Telemundo que cuando finalizó la reunión de los autoconvocados con el Poder Ejecutivo en Montevideo, los delegados de la mesa central del movimiento se reunieron con los representantes de los 19 departamentos.

En esa instancia plantearon tres medidas posibles: una movilización pacífica hacia Montevideo, similar a la del 23 de enero en Durazno,/ el desabastecimiento de productos agrícolas por 48 horas O /el enlentecimiento del transporte frente a grandes industrias, por ejemplo las plantas de celulosa, como forma de impedir el suministro.

Con esas tres medidas a la vista, cada departamento resolvió y votó por una, y luego la comunicaron por mail a la mesa central. La propuesta que obtuvo la mayoría es la que ahora están instrumentando, pero Rodríguez afirmó que los delegados departamentales desconocen cuál es la ganadora y aguardan el anuncio de su mesa central.

Enfatizó que la ejecución debe ser tan prolija y efectiva como la movilización del 23 de enero. Esa medida se maneja con reserva. El dirigente del Movimiento Un solo Uruugay, Marcelo Nogué, que es uno de los integrantes de la mesa Central, dijo a Telemundo que la semana que viene se hará la comunicación pública de lo definido.

Dijo que Martín Rodríguez no es un vocero autorizado y no quiso confirmar si la implementación responde a una de las tres medidas analizadas en la asamblea de todos los delegados. Enfatizó que cualquier alternativa se concretará con respeto a las normas vigentes y procurando no afectar a la población.