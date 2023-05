Lacalle descartó hacer el cero kilo en la frontera con Argentina: "Razonablemente nadie quiere"

"Vamos a desestimular a la persona que hace el surtido en Argentina", expresó.

El presidente Lacalle Pou descartó este jueves hacer el cero kilo en los cruces de frontera de los departamentos del litoral con Argentina.

"Cuando decimos el cero kilo razonablemente nadie quiere. Está la industria del contrabando en algunos departamentos", expresó.

En ese sentido, el gobierno anunció este miércoles un paquete de medidas para los departamentos de la frontera del país tras una reunión con los intendentes fronterizos Nicolás Olivera (Paysandú) y Omar Lafluf (Río Negro).

"No vamos a hacer cero kilo. Tenemos que controlar todo y que las personas no se traigan los productos que no se pueden traer. "Vamos a desestimular a la persona que hace el surtido en Argentina", agregó el mandatario.

Lacalle mencionó el pedido que realizaron desde el Centro Comercial de Salto que decía que una sola medida de un bien de consumo no alcanza. "Nos pareció una propuesta inteligente, tiene que ser un estímulo en varias partes", agregó.

Por último señaló que es "imposible" solucionar el problema de tipo cambiario con Argentina. "Los hechos demuestran que no podemos correr atrás del tipo cambiario argentino", concluyó.