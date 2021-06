Lacalle prevé llegar a dos millones de inmunizados a mitad de julio: “Esperemos ahí poder abrir un poquito más la canilla”

El presidente participó este jueves de la inauguración de una policlínica de ASSE en el barrio La Capuera de Maldonado.

El presidente Luis Lacalle Pou participó este jueves de la inauguración de una puerta de emergencia de ASSE en el barrio La Capuera de Maldonado, junto a otras autoridades del gobierno como el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas y el intendente fernandino, Enrique Antía.

Luego del evento, que congregó a una cantidad importante de autoridades y vecinos de la zona, Lacalle dialogó con la prensa sobre varios temas de actualidad, como la situación sanitaria, el diálogo con la oposición y el aumento del precio de los combustibles.

Sobre la situación sanitaria y la posibilidad de tomar medidas para restringir o habilitar mayor movilidad, Lacalle dijo que el gobierno tiene una “disyuntiva constante”.

“Ustedes escuchan mucha gente que quiere que el gobierno decrete cuarentena obligatoria, mucha gente que quiere que el gobierno baje la cortina por tres semanas. Después hay gente que pide al gobierno que abra las actividades culturales, u otro tipo de actividades porque tienen que vivir. En ese equilibrio nos tratamos de mover”, comenzó el presidente.

Lacalle destacó la vacunación, que se produce de forma “acelerada”, y calculó que para “mediados de julio” habrá dos millones de uruguayos con ambas dosis de la vacuna. “Esperemos ahí poder abrir un poquito más la canilla”, dijo.

Lacalle estimó que “a mediados de julio” se llegará a las dos millones de segundas dosis de vacunas contra el coronavirus aplicadas. “Esperemos en ese momento poder abrir un poco más la canilla”, dijo. pic.twitter.com/jHpnnGyVtq — Telemundo (@TelemundoUY) June 10, 2021

Diálogo abierto

El mandatario aseguró que “siempre hay diálogo abierto” con la oposición, pero que le “sorprendió” que desde el Frente Amplio se calificara de “frustrante” la reunión en Torre Ejecutiva entre el mandatario y la comisión de seguimiento de la pandemia.

“Como no se estuvo de acuerdo con el planteo principal del Frente Amplio se dijo que había sido frustrante. De las medidas que propuso el Frente Amplio, estamos dispuestos a llevar adelante siete”, dijo el mandatario, y agregó que se dialogó sobre el tema en el Consejo de Ministros y se le hará una “devolución” sobre las medidas a la coalición de izquierda.

Con respecto a la interpelación que promueven los senadores del Frente Amplio a los ministros de Economía (Azucena Arbeleche) y Salud Pública (Daniel Salinas), Lacalle prefirió no opinar.

“El presidente en este caso no va a decir lo que piensa. Fui diputado y senador y no voy a agregar ni una leña a esa fuego. Me puede gustar mucho, poquito o nada la actitud de alguna gente, pero prefiero mantenerme fuera de ese debate, aunque tenga mi opinión”, declaró.

Aumento de combustible

El mandatario también fue consultado por la prensa sobre el aumento de los combustibles, y dijo: “Las críticas son lógicas: a nadie le gusta (el aumento de los precios). Con los servicios públicos no se va a hacer caja y tapar agujeros. De hecho aguantamos la suba del combustible, que internacionalmente subió, porque teníamos algunos procesos de mucha utilización de combustible”.

Además, dijo que se aumentó “menos de lo que se debía hacer” y agregó: “Esperamos que con la puesta en práctica de artículos de la ley de urgente consideración, empiece un proceso, que no es corto, pero que tiene que dar resultado para que los uruguayos paguen el combustible más barato”.