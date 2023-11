"Lamentable": la crítica de Delgado a Orsi por sus dichos sobre Marset

El lunes el intendente dijo que le llamó "mucho la atención" el relato de Marset respecto al otorgamiento del pasaporte uruguayo que le abrió puertas para salir de Dubái.

Álvaro Delgado, secretario de la Presidencia, criticó en las últimas horas al intendente de Canelones, Yamandú Orsi, por sus dichos sobre el narcotraficante Sebastián Marset.

"Pensé que tenía algo mas sensato para aportarle a la política uruguaya. Lamentable", escribió Delgado en X, citando una nota que reflejaba los últimos comentarios del jefe comunal canario sobre la situación del narco fugado.

Pensé que tenía algo mas sensato para aportarle a la política uruguaya. Lamentable. https://t.co/P53qHDtzb3 — Alvaro Delgado (@AlvaroDelgadoUy) November 27, 2023

¿Cuáles fueron las palabras de Orsi que molestaron a Delgado? El lunes el intendente dijo que le llamó "mucho la atención" el relato de Marset respecto al otorgamiento del pasaporte uruguayo que le abrió puertas para salir de Dubái, cuando estaba preso en esa ciudad. Marset aseguró en entrevista con Canal 4 que no pagó ni "un dólar" por el pasaporte, pero que no fue de avaro ni de cauto, sino porque nadie le pidió eso para acelerar el trámite: "Tenía a mi abogado que me ayudaba y que me dijo ‘el pasaporte te lo tienen que dar’".

"Me sorprende que el relato de Marset coincida casi 100% con el relato del gobierno nacional", expresó Orsi en rueda de prensa, aunque señaló que no vio la entrevista. Ante la pregunta de sobre por qué le sorprendía, el intendente afirmó que "es raro, por lo menos raro".