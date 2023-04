"Le creo poco a ese conflicto": Bergara dijo que Cabildo utiliza la reforma jubilatoria para "empujar otros proyectos" y señaló "chantajes"

“Eso nos preocupa mucho porque la política no puede transformarse en eso, en políticas tristes de peajes”, dijo el senador frenteamplista.

La insistencia de Cabildo Abierto con que varias de sus propuestas sean incorporadas como cambios al proyecto de reforma de la seguridad social llevó a postergar la votación en la comisión especial de Diputados para luego de Semana de Turismo, por no alcanzarse un acuerdo a la interna de la coalición. Y en las últimas semanas son varias las voces que vienen diciendo que esa insistencia de Cabildo se debe no al proyecto en sí sino también al interés en contar con apoyos entre los partidos para otras iniciativas. Así lo entiende el senador frenteamplista Mario Bergara.

“Le creo poco a ese conflicto que Cabildo genera en relación a la reforma jubilatoria. Porque la impresión que me da es que Cabildo amenaza con no votar la reforma, pero lo que pide a cambio son otras cosas, no tiene que ver esencialmente con la reforma, tiene que ver con peajes, con chantajes, con el proyecto de prisión domiciliaria para los violadores de derechos humanos, con la reparación de víctimas de organizaciones privadas de la década del 60. En fin, son presiones que Cabildo genera para sacar estos proyectos adelante sobre la base de que son los peajes que la coalición tendría que pagar para votar la reforma jubilatoria”, dijo Bergara a Telemundo.

En ese sentido, el senador frenteamplista señaló que, a su juicio, “el foco de Cabildo” no está “en los contenidos de la reforma jubilatoria”. “Creo que está en utilizar la reforma jubilatoria, que sabe que es un proyecto importante para el gobierno, para empujar otros proyectos que son muy discutibles”, afirmó.

“Eso nos preocupa mucho porque la política no puede transformarse en eso, en políticas tristes de peajes”, dijo Bergara, y agregó: “El resultado lo va a ver la ciudadanía, si vemos que la reforma jubilatoria se vota con las manos cabildantes levantadas, y se votan estos otros dos proyectos con los votos de la coalición, sería una triste confirmación de que la política del peaje está instalada y no es la forma en la que los uruguayos estamos acostumbrados a ver el funcionamiento del sistema político”.

Días atrás, el líder de Cabildo Abierto, el senador Guido Manini Ríos, habló al respecto en el programa En Perspectiva. Consultado si, tal como informó Búsqueda, el acuerdo en los últimos puntos conflictivos de la reforma jubilatoria estaba atado a que avance el proyecto de prisión domiciliaria para reclusos mayores de 65 años, Manini respondió: "Como moneda de cambio no (lo utilizamos)".