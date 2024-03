"Los problemas de seguridad que tiene Uruguay han escalado a un nivel nunca antes visto", afirmó Cosse

“Hay dos actitudes en la vida: buscar un culpable o buscar la solución. Cuando uno es gobierno tiene que hacerse responsable", apuntó la precandidata en tono crítico con el Ejecutivo.

La precandidata frenteamplista Carolina Cosse dijo que “no le extraña” que dirigentes de la coalición de gobierno le “echen la culpa al Frente Amplio” de la inseguridad en el país y consideró que deberían “buscar soluciones” porque “hay una falta total de estrategia de seguridad”.

El senador y precandidato de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, dijo en las últimas horas que los quince años de gobierno del Frente Amplio son los responsables del "desmadre" en materia de seguridad en Uruguay.

"Seguramente el Frente Amplio es crítico (con la inseguridad actual), pero el Frente Amplio es responsable de esta inseguridad que hoy vive el Uruguay. El desmadre en materia de seguridad se produjo a partir de políticas totalmente equivocadas que llevó adelante el FA en sus 15 años. No pueden venir hoy con receta para solucionar lo que ellos mismos embarraron, desordenaron", enfatizó Manini.

En respuesta a ello, el precandidato frenteamplista Yamandú Orsi dijo el sábado que "no puede creer" que Manini Ríos haya hablado en esos términos y respondió: "Van ocho niños baleados este año ¿no?. Cada 15 días entra en el Pereira Rossell un niño herido de bala. Ahora, no (antes). No digo que hayamos hecho todo bien, pero ese es el problema que estamos teniendo, no ver la realidad".

Consultada el domingo al respecto de los dichos de Manini Ríos, Cosse afirmó: “No me extraña que este gobierno, a través de cualquiera de sus actores, le eche la culpa al Frente Amplio, porque todo es culpa del Frente Amplio. El tema es que cuando uno es gobierno, más que buscar un culpable hay que buscar las soluciones”.

“En este momento, los problemas de seguridad que tiene Uruguay han escalado a un nivel nunca antes visto, con fenómenos que nunca antes habíamos conocido, y que son multicausales. Hay todo un efecto de los artículos aprobados en la LUC que aflojan el tema del control del lavado de activos, que inciden duramente en los temas de seguridad. Después, hay una falta total de estrategia de seguridad en este gobierno, ahora son gobierno, hace cuatro años que es gobierno, es momento de fijar una estrategia. Y además, tenemos un Estado en retirada”, dijo en entrevista con Telemundo.

A juicio de Cosse, “en los barrios de todo el Uruguay, en poblados pequeños y en barrios de capitales, están pasando fenómenos que nunca antes pasaron”; frente a eso, “la gente no tiene a quién recurrir”.

“Hay dos actitudes en la vida. Buscar un culpable o buscar la solución. Cuando uno es gobierno tiene que hacerse responsable, entonces creo que lo que tiene que hacer es eso, no abandonar los territorios, no dejar a la gente tirada, y hacer controles contra el lavado de activos y en las fronteras”, afirmó Cosse.