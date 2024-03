Manini dijo que el FA es responsable del "desmadre en seguridad" y Orsi respondió: "Van ocho niños baleados este año"

"No digo que hayamos hecho todo bien, pero ese es el problema que estamos teniendo, no ver la realidad", dijo.

El líder y candidato único de Cabildo Abierto a la Presidencia Guido Manini Ríos dijo este viernes por la tarde que los 15 años de gobierno del Frente Amplio son los responsables del "desmadre" en materia de seguridad en Uruguay.

"Seguramente el Frente Amplio es crítico (con la inseguridad actual), pero el Frente Amplio es responsable de esta inseguridad que hoy vive el Uruguay. El desmadre en materia de seguridad se produjo a partir de políticas totalmente equivocadas que llevó adelante el FA en sus 15 años. No pueden venir hoy con receta para solucionar lo que ellos mismos embarraron, desordenaron", enfatizó Manini.

El precandidato del Frente Amplio Yamandú Orsi dijo que "no puede creer" que Manini haya hablado en esos términos y respondió: "Van ocho niños baleados este año ¿no?. Cada 15 días entra en el Pereira Rossell un niño herido de bala. Ahora, no (antes). No digo que hayamos hecho todo bien, pero ese es el problema que estamos teniendo, no ver la realidad".

Orsi -que habló con Telemundo luego de un acto en el comité de base Omar Falco de Malvín Norte este sábado por la noche- indicó que no cae en la "vulgaridad" de responsabilizar a alguien por la inseguridad. Apuntó que los gobiernos "no han instrumentado las políticas a tiempo", tanto en los gobiernos del FA, como en el actual de Luis Lacalle Pou.

En este camino, el ex intendente de Canelones consideró que bajo la actual administración se incrementó la violencia y relativizó la relevancia de las cifras oficiales.

"Si lo que tu haces para hablar de ese tema es analizar el porcentaje: 'yo tengo que rapiña es 34,2% menos, en hurtos, son 2,4%'. No muchacho, no. Paremos la mano. La gente no se mueve con porcentajes", cerró.