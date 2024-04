"Los riesgos procesales se mantienen vigentes": Tribunal de Apelaciones ratificó que Penadés y Mauvezín deberán seguir en prisión preventiva

A juicio del tribunal, la salida de la cárcel de los imputados implicaría "peligro para la seguridad de las víctimas" y "peligro de entorpecimiento de la investigación".

Un Tribunal de Apelaciones decidió que Gustavo Penadés y Sebastián Mauvezín deberán seguir en prisión preventiva, luego de que sus defensas apelaran la resolución que habilitó la extensión de su reclusión mientras continúa la investigación.

A inicios de abril, la Justicia extendió la prisión preventiva por 180 días para el exsenador y para el profesor de Historia. La decisión se tomó porque "se consideró que persisten los riesgos procesales como el de fuga, de entorpecimiento de la investigación y riesgo para la integridad física y psíquica de las víctimas". Las defensas apelaron el fallo y argumentaron que “los riesgos procesales no estaban acreditados”.

Ahora, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia dictada el pasado 8 de abril, cuando se dispuso la extensión de la medida cautelar de prisión preventiva hasta el 7 de octubre de este año.

En su dictamen, el tribunal remarca que “el estado de inocencia que acompaña a los imputados mientras no exista una sentencia de condena pasada en autoridad de cosa juzgada formal y material, no es óbice para la aplicación de medidas cautelares con la finalidad de asegurar el desarrollo del proceso y la sujeción al mismo”.

En esta línea, el tribunal se pregunta “qué elementos han cambiado desde la primigenia imposición de la prisión preventiva” y “qué incidencia pueden tener tales cambios en la decisión a adoptarse”. “No han desaparecido los presupuestos que han servido de base para la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva”, se responde el tribunal en la resolución.

“Los riesgos procesales se mantienen vigentes, esto es, el peligro para la seguridad de las víctimas y el peligro de entorpecimiento de la investigación. Se trata de riesgos de manual, los que no son vagos y genéricos sino por el contrario concretos, específicos y vivos”, indica el texto al que accedió Telemundo en cuanto al caso de Penadés.

“Más allá de la estrecha vinculación entre ambos peligros procesales, emerge en lo que hace al primero de los mencionados, esto es, la seguridad de las víctimas, que podría intentar abordarlas para poner en riesgo su integridad en sus distintas facetas. De algunas conoce la identidad, de otras no, pero en todos los casos su propósito de acceder a las mismas es manifiesto. Lo hizo y puede volver a hacerlo. En efecto, no ha escatimado esfuerzos en tal sentido, la trama referida una y otra vez por Fiscalía así lo revela”, agrega.

Con esto, el tribunal entiende que el arresto domiciliario propuesto como alternativa “no es suficiente ni eficaz pues desde su casa tendría todas las facilidades para continuar intentando develar la identidad de las víctimas reservadas, abordarlas aunque sea por interpuestas personas con fines de amedrentamiento, perjudicando así el desarrollo de la investigación”.

En tanto, sobre Mauvezín, la resolución considera que “la alusión de la defensa a que no hay pruebas objetivas que involucren a Sebastián Mauvezín con la trama no es de recibo”. Además, entienden que “se mantienen incolumnes el peligro para la seguridad de las víctimas y el entorpecimiento de la investigación”.

“La libertad provisional peticionada por la Defensa o en su defecto la prisión domiciliaria, no son de recibo pues no permitirían neutralizar o conjurar los riesgos procesales invocados”, indica el texto, y agrega: “Emerge en forma prístina que no la mejor, sino la única forma de continuar transitando el proceso con Mauvezín Recoba vinculado al mismo es la prisión preventiva.”