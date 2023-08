Maldonado: Patrimonio analiza obra de edificio donde hay un monumento histórico; pretenden que restos arqueológicos no sean afectados

"Aquí la arqueología manda, juega un papel fundamental", dijo el presidente de la Comisión de Patrimonio.

La Comisión de Patrimonio trabaja junto a un equipo de arqueólogos en el análisis del terreno de la parada 24 de la Playa Mansa donde se pretende construir un edificio de propiedad horizontal.

Según explicó el presidente de la Comisión, Willy Rey, hay que esperar el informe final porque hasta ahora hay algunos resultados parciales.

"Se trata de la antigua Batería de la Aguada. Sabemos que hay una iniciativa privada de proyecto de nueva construcción. Hasta ahora ha llegado el equipo arqueológico del interesado a efecto de poder delimitar mejor que elementos debemos cuidar en el sitio y que áreas pueden quedar utilizables para un proyecto", expresó Rey.

"Aquí la arqueología manda, juega un papel fundamental. Nosotros estamos esperando a terminar esta etapa. Se les pidió a los arqueólogos más información. Se analizaron algunos puntos de alrededor de la batería pero nos falta más información", remarcó

La Junta Departamental de Maldonado aprobó una excepción, que según entiende Rey fue "apresurada". "La comisión tiene un poder de decisión sobre este tema y nosotros hasta no estar muy tranquilos de que los restos arqueológicos no van a ser afectados no vamos a aprobar ningún proyecto", aseguró

Rey explicó que hay dos departamentos de la comisión que trabajan en este caso y que el proyecto deberá presentarse una vez que termine el trabajo de los arqueólogos. Además indicó que deberá contemplar no solo la arquitectura si no una razón paisajística.