Miguel Sofía se declaró inocente de los crímenes de lesa humanidad de los que se le acusa, pero reconoció la utilización de una cédula que no era la suya

La Justicia continuará este jueves con las indagatorias a Miguel Sofía, que se encontraba requerido desde el 2009 por crímenes de lesa humanidad y fue detenido en las últimas horas por Interpol.

En este sentido, una funcionaria judicial explicó:

Cuando Miguel Sofía fue detenido por la Policía presentó una documentación falsa, y ese es un elemento más que se suma al caso, que ya lo investiga por su presunta participación en los escuadrones de la muerte.

Miguel Sofía se declaró inocente de los delitos que se le imputan: asociación para delinquir, la desaparición forzada de varias personas y dos delitos de homicidio especialmente agravados.

En este sentido, el abogado defensor apuntó:

“Nos basamos en la prueba que obra en autos y en el pedido de la Fiscalía que data de hace años. Después de eso hubo hechos nuevos, ocurrieron procesamientos. Entendemos que no hay indicios ni pruebas contundentes que prueben su participación ni en el secuestro, ni en el escuadrón de la muerte, ni en ninguno de los hechos que se le imputan.

La fiscal hizo una pregunta sobre el tema del documento que se le incautó. Aceptó que tenía una cédula que un amigo le había prestado. La usó alguna vez para registrarse en hoteles, pero no para salir o del país. En el documento no figura ni su nombre, ni su fotografía. Él no falsificó ningún documento, simplemente utilizó la cédula un par de veces.

Él sigue sometido a la Justicia y permanece a la orden. Hoy permanece en dependencias de Interpol y mañana continuaremos.

Como defensa, presentaremos un recurso de inconstitucionalidad basado en diferentes argumentos”.