Ministerio de Trabajo, empresarios y sindicatos trabajan en el análisis de productividad para ver si es posible reducir la jornada laboral

Pablo Mieres dijo que el tema debe analizarse "en serio" y no con propuestas por la campaña electoral.

El Ministerio de Trabajo está trabajando con empresarios y sindicatos en el análisis de la productividad para ver si es posible reducir la jornada laboral.

En ese sentido, el ministro Pablo Mieres dijo que le "sorprendió" el anuncio que hizo el precandidato colorado Tabaré viera de reducir la jornada laboral sin afectar el salario y la productividad.

"Me preocupa que empecemos en la etapa de campaña a proponer de todo un poco. Nosotros tomamos seriamente el planteo que hizo el Pit-Cnt en mayo del año pasado de reducir la jornada laboral y dijimos que había que empezar por el camino correcto, que es mejorar la productividad", señaló Mieres.

"No existe posibilidad de bajar la jornada laboral manteniendo el nivel de ingreso si no mejora la productividad, porque si no la empresa lo que hace es empezar a recortar por empleo o por salario", apuntó el ministro.

"Instalamos un grupo de trabajo para discutir sobre productividad, esto está funcionando desde hace un mes. Va a elaborar medidas con aporte de empleadores, trabajadores y el Ministerio de Trabajo, y después esos resultados pueden llegar a un destino en donde pueda haber una reducción de la jornada de trabajo", añadió.

Mieres puso como ejemplo al sector de la bebida en donde ya se bajó la jornada con un acuerdo por productividad.