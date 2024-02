Ministro Da Silveira sobre el carnaval: "A veces uno quisiera que la acidez se repartiera parejo para todos lados y es claro que eso no pasa"

"Creo que es parte de la libertad de una sociedad libre, que cada uno elija lo que hace", dijo el ministro.

El ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, habló este jueves acerca del Concurso Oficial del Carnaval y dijo que le gustaría que las críticas se repartan de forma "más pareja" entre el oficialismo y la oposición.

"(Las críticas de las murgas) son una tradición que es tan vieja como el Carnaval mismo. A veces uno quisiera que la acidez se repartiera parejo para todos lados y es claro que eso no pasa", dijo el ministro a la prensa.

Telemundo mencionó que existen críticas de algunas murgas hacia actores del Frente Amplio, a lo que el ministro respondió: "Un poquito se reparte, creo que podría ser mucho más parejo".

De todas formas, enfatizó: "Creo que es parte de la libertad de una sociedad libre, que cada uno elija lo que hace".

El secretario de Estado contó que su "parte preferida" del Carnaval son Las Llamadas, a las que concurre "desde hace muchos años", incluido en este periodo como jerarca.

"Este ministro incorporó el carnaval en el Sodre. Es la primera vez en la historia que se ofrece la sala Nelly Goitiño para que los conjuntos puedan hacer su repertorio completo antes de participar del concurso. (...) Me critican de mi propio palo: le das una sala del Sodre para que critiquen al gobierno. Siempre digo: me encanta vivir en un país así. Me encantaría que pase en Venezuela, Nicaragua, Cuba. No pasa en esos países. Pasa en Uruguay. Y eso nos hace enormemente orgullosos", cerró.