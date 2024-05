"Molestan mucho estos brotes de antisemitismo", afirmó el docente uruguayo-israelí cuyo curso fue suspendido en Humanidades

Spektorowski lamentó que exista en Uruguay este fenómeno de cancelación como ocurre en universidades de Europa y Estados Unidos,

El docente Alberto Spektorowski, protagonista de lo reciente polémica con la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República y un reclamo del gremio estudiantil, asegura que si lo quisieron insultar al decirle sionista es porque no entienden lo que significa y ratifica serlo.

El politólogo Spektorowski fue contratado como docente invitado por la Facultad de Humanidades para participar del curso “La laicidad como problema: su historia y sus fundamentos”, en el marco de la maestría en Educación que ofrece el centro de estudios. Spektorowski, que ya ha participado en instancias educativas de la Facultad de Humanidades y es profesor emérito de Ciencias Políticas de la Universidad de Tel Aviv, daría clases entre mayo y junio de este año. Sin embargo, el gremio estudiantil se opuso. La lista 21 de Junio del gremio estudiantil planteó su molestia, y acusó al académico de “sionista” y “apologista” del “genocidio” en la Franja de Gaza, en el marco de la guerra entre Israel y Hamás.

Frente a esto, las autoridades de la facultad optaron por dejar en pausa el curso y analizar los pasos a seguir, en pos de “evitar que las tensiones escalen”.

En entrevista con Telemundo, Spektorowski lamentó que exista en Uruguay este fenómeno de cancelación como ocurre en universidades de Europa y Estados Unidos, y llamó a los estudiantes que hicieron campaña en redes en su contra a estudiar sobre el tema.

Spektorowski es uruguayo, tiene 72 años, es hijo de un judío que huyó de Polonia antes del holocausto, donde murieron su abuela y su tía a las que nunca conoció. Su madre era uruguaya y tiene aquí a toda su familia, aunque actualmente vive la mayoría del tiempo en Israel, donde es docente emérito.

Se enteró que se suspendía el curso del que había sido invitado a dictar en Humanidades por los mismos docentes que lo convocaron, que le dijeron estar muy preocupados por la situación.

“Yo no tengo problema, ni tampoco con que me acusen de sionista, porque sí, a mucha honra. Quisieran insultarme, pero no me insultan, al contrario, es como decir que me llamo Alberto. Sí, soy sionista”, indicó.

Spektorowski indicó que él no defiende el genocidio en Palestina y lo que hicieron los estudiantes del gremio fue tomar partes de disertaciones suyas sin reparo de lo que decían.

“Ideológicamente, Hamás es una ideología genocida. Su intención es eliminar al Estado de Israel y punto. Y si tuviese los medios como para hacerlo, haría un genocidio. Irán quiere hacer un genocidio, es clarito. Israel tiene los elementos materiales como para poder hacer un genocidio y no lo hace”, dijo.

De hecho, Spektorowski formó parte de equipos de negociación y resolución de conflictos en Israel y también en el País Vasco.

“Puede haber excesos, sin lugar a dudas, y soy tremendamente crítico de eso. Y también soy crítico de muchas de las políticas de Israel”, agregó.

En cualquier caso, cree que lo ocurrido en Humanidades sienta un mal precedente en Uruguay y recomienda estudiar sobre el tema. “Lo mejor que pueden hacer es empezar a leer algo de la complejidad del conflicto. Porque me da la impresión de que no entienden nada. Molestan mucho estos brotes de antisemitismo, pero creo no está intelectualizado, creo que es inconsciente”, concluyó.