Mujica: "Puede ser viable" la reparación económica a víctimas de la guerrilla, como plantearon García y Manini

El expresidente José Mujica dijo este viernes que "puede ser viable" la reparación económica a las familias de las víctimas de la guerrilla, como planteó el ministro de Defensa Nacional, Javier García, y reivindicó el senador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos.

El exmandatario, que en 1964 se integró al Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, recordó en entrevista con Informativo Sarandí (radio Sarandí) que los integrantes de la coalición multicolor "tienen los votos" para aprobar la compensación en el Parlamento, si quisieran.

"Vayamos a la historia para aprender. Se estableció la pensión de los servidores, ¿se acuerda? Yo respeto mucho esas cosas", dijo.

"Yo no me opongo a nada. A lo que me opongo es que estamos demasiado discutiendo la chiquita y la noche se nos viene encima. Somos un país de viejos, la seguridad social tartamudea, no tiene solución, y el margen de los subsidios va a tener que ser grande, y entonces hay que hacer crecer la economía y tener un Estado que recaude más y tenga potencialidad para subsidiar, porque más hijos no vamos a tener y nos va a costar", acotó Mujica, antes de que la conversación se desviara a otros temas.

García opinó este miércoles que debería haber una reparación económica para las familias de las personas asesinadas por los Tupamaros, de la misma forma que se reparó a las víctimas del terrorismo de Estado.

En entrevista con el programa Primera Mañana de El Espectador, el secretario de Estado dijo que su gestión apunta a “trabajar por la paz de los uruguayos”, y que esa paz se obtiene “cuando en los hogares hay paz, es una sumatoria”.

“Hubo víctimas, es un momento negro de nuestra historia. Sectores protagonistas que estuvieron enfrentados. Hubo víctimas de la guerrilla y los grupos armados. Creo que corresponde la reparación económica, para las familias, no importa si es civil o militar, de quienes fueron víctimas de la guerrilla”, aseguró.

El líder de Cabildo Abierto, en tanto, recordó que la bancada de senadores de su partido presentó en diciembre un proyecto de ley que, entre otras cosas, busca compensar económicamente a los familiares de las víctimas de estos grupos armados. También propone una reparación para quienes quedaron lesionados o incapacitados por sus acciones.