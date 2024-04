"No bajen los brazos, sus familias y este presidente están detrás de ustedes": Lacalle inauguró centro para adicciones en Tacuarembó

A juicio del mandatario, en el tratamiento de las adicciones “es muy importante la técnica, la medicina, pero también el amparo afectivo”.

La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), la Intendencia de Tacuarembó y la Junta Nacional de Drogas inauguraron este viernes con la presencia del presidente Luis Lacalle Pou la Comunidad Terapéutica “Sueño de Libertad”, un centro para el tratamiento de las adicciones.

El centro, que se enmarca en el Plan Nacional de Salud Mental y Adicciones desarrollado en la actual administración, requerirá una inversión anual de $18 millones y su puesta en funcionamiento demandó US$850.000 (se restauró un edificio ya existente).

“Se trata de un dispositivo de tratamiento para usuarios problemáticos de sustancias en régimen de internación. Cuenta con 24 camas”, indicaron desde ASSE.

En el acto de inauguración, Lacalle Pou afirmó que “la adicción es la consecuencia y no la causa”, y que a ella “se llega por los más variados lugares”.

A juicio del presidente, en el tratamiento de las adicciones “es muy importante la técnica, la medicina, pero también el amparo afectivo”. “Nada suple el amor de una familia. Lo que el gobierno hace es tratar de solventar todo aquello que no lo puede hacer la familia”, dijo, y agregó: “Nada de lo que estamos haciendo hoy asegura que los usuarios se rehabiliten”.

Con este, Lacalle Pou cerró su discurso hablándole directamente a las personas con problemas de adicción: “Acá hay un cartel que es muy real, y como nunca en las adicciones: todos los días es una batalla. Una batalla consigo mismo, teniendo o no herramientas. Hoy lo que les dice el gobierno nacional y departamental es que 'no bajen los brazos', que en los días de oscuridad piensen que sus familias, sus amigos, el país, el gobierno y este presidente está detrás de ustedes porque no los da por perdidos y la lucha es de todos los días”.