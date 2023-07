"No debe quedar como un museo": Comisión de Patrimonio propone recortar algunos usos del Palacio Legislativo, pero no dejar de usarlo

En ese sentido, Rey planteó en diálogo con Telemundo que podría evaluarse “liberar despachos que pueden ir hacia un nuevo edificio”, así como “actividades que pueden ser riesgosas” para la actual estructura.

El presidente de la Comisión Nacional de Patrimonio no ve con malos ojos la propuesta de un diputado nacionalista de construir una nueva sede para el Poder Legislativo en pos de preservar el valor patrimonial de la actual casa de las leyes y de adoptar nuevas funcionalidades tecnológicas a la vida parlamentaria; sin embargo, cree que hay que manejar un “equilibrio” entre las actividades que se dejarían de hacer y las que seguirían teniendo lugar en el Palacio.

Esta semana, el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez propuso la construcción de una nueva sede del Poder Legislativo que "permita el funcionamiento diario" del edificio. "Nosotros lo que insistimos es que en la medida del pasaje de tiempo si no se adoptan más medidas, lo que va a terminar sucediendo es que tal vez no mañana ni pasado, pero dentro de 30, 40,50 años este edificio no pueda continuar funcionando como hoy lo conocemos", señaló.

El Palacio Legislativo cumplirá 100 años en 2025. Y en las últimas décadas el tema de su preservación ha estado sobre la mesa. Así lo recordó Willy Rey, presidente de la Comisión Nacional de Patrimonio.

“Hace mucho tiempo que esto se plantea, por algo el tema reaparece de manera recurrente. Creo que lo dijo el diputado Rodríguez es efectivamente algo hacia lo que vamos. Va a tener que existir en cierto momento otro edificio, que le permita liberar usos o sobre usos que hoy tiene el Palacio Legislativo, como manera de un mejor funcionamiento”, afirmó.

En ese sentido, Rey planteó en diálogo con Telemundo que podría evaluarse “liberar despachos que pueden ir hacia un nuevo edificio”, así como “actividades que pueden ser riesgosas” para la actual estructura.

Pero eso, indicó el jerarca, debería hacerse cuidando que el Palacio no quede reducido a un museo. “Lo único que me preocupa del planteo es qué tipo de actividades van a quedar en el edificio original. Creo que es importante que no se pierda la reunión de ambas cámaras ni tampoco de la Asamblea General”, dijo Rey, y agregó: “Hay que lograr darle las mayores seguridades. Y lograr también que no se pierda el sentido simbólico, que gran parte se lo da el uso. Es posible tener un uso más restringido, pero un uso que tenga la fuerza simbólica que tiene que tener. Es un fino equilibrio entre liberar al edificio de actividades que no son necesarias y mantener esas que son fundamentales. Cuando un edificio pierde usos fundamentales, pierde valor; hay una relación directa entre esas dos cosas. No debe quedar como un museo, debe tener funciones vitales. Pero es interesante que baje el sobre uso”.

En ese sentido, Rey consideró además que ese nuevo edificio podría tener en cuenta a las nuevas tecnologías para su acople a la vida parlamentaria. “En el futuro, nuevas tecnologías se van a imponer. Y no podemos seguir horadando un edificio para asegurar la presencia de esas nuevas tecnologías. Debemos pensarlas ya en el edificio nuevo. No sé cuándo será, pero que, como dijo el diputado, hay que ir haciendo las previsiones a futuro para tener ese edificio. Hay en el entorno del palacio una reserva interesante de edificios que también podrían ajustarse a esta solución, quizás por la complejidad que va a demandar el nuevo programa debería ser un edificio nuevo”, afirmó.

“Actualmente el palacio tiene un masterplan que lo manejó la Comisión de Patrimonio. Es importante, va camino a superar una cantidad de problemas que se dieron por el sobre uso. Por ejemplo, la presencia de aires acondicionados y los fluidos que caen sobre paredes y las destruyen”, agregó Rey.