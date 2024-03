"No le puedo dar importancia a algo que para mí no lo tiene": Iturralde dijo que "no puede" expedirse ni sancionar el actuar de Romina Celeste

"La agenda política no me la va a marcar el Frente Amplio pidiéndome que me expida", afirmó sobre el reclamo de Pereira.

El presidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, afirmó este lunes que él no va a tomar postura ni “ejercer una acción sancionatoria” contra el actuar de la militante nacionalista Romina Celeste, quien en las últimas semanas se ha manifestado en lugares donde el Frente Amplio (FA) lleva adelante actividades políticas.

Este lunes, en el programa Desayunos Informales, el presidente del FA, Fernando Pereira, afirmó que si Romina Celeste fuera integrante del FA él pediría que su accionar pasara a ser tratado por el Tribunal de Conducta Política del partido. Esto luego de que Celeste se expresara públicamente de forma muy dura contra varios dirigentes frenteamplistas y que, además, se hiciese presente en actividades partidarias del FA.

Por ejemplo, durante el lanzamiento de campaña de Carolina Cosse en Villa Española, Romina Celeste se hizo presente a metros del escenario con una bandera del Partido Nacional y con fuegos artificiales.

“Nosotros no nos podemos estar expidiendo sobre lo que hace cada uno de los militantes. La agenda política no me la va a marcar el Frente Amplio pidiéndome que me expida. ¿A nosotros explicaciones? No lo admito”, dijo este lunes Iturralde en rueda de prensa al ser consultado sobre el reclamo de Pereira de que el Partido Nacional se exprese sobre el actuar de la militante.

“Yo no voy a actos de otros partidos y la mayoría de los militantes tampoco. Pero la libertad es libre. Yo no puedo salir a definirme sobre si tiene que ir o no. Hay una libertad política y lo razonable es que todo el mundo se expida, a mí puede gustarme o no”, agregó Iturralde.

El dirigente nacionalista remarcó que, a su juicio, ni él ni el partido tienen “ningún tipo de responsabilidad” en lo que hace Romina Celeste. “Somos un partido de mujeres y de hombres libres, y si alguien quiere ir a un lugar, no puedo impedirlo ni ejercer una acción sancionatoria. No le puedo dar importancia a algo que para mí no lo tiene”, dijo.

“Estoy seguro de que a la gente le importan mucho más los temas vinculados al empleo, a la seguridad, a la salud, que no tienen nada que ver con si un militante fue a tal lado o si otro hizo una campaña sucia”, afirmó Iturralde.