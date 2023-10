"Nos ahorró la vergüenza de tener que expulsarlo": tras conocerse la imputación, Gandini dijo que Penadés le "mintió a todos"

El senador Penadés fue imputado este martes por explotación sexual de menores, entre otros delitos, y deberá cumplir prisión preventiva por un plazo de 180 días.

El senador Jorge Gandini fue uno de los primeros dirigentes del Partido Nacional en romper el silencio tras conocerse la imputación de Gustavo Penadés, que hasta inicios de este año formaba parte de la bancada de ese partido.

Tras conocerse la imputación, Gandini se expresó a través de Twitter y escribió: “No puedo guardar silencio, ni dejarlo pasar. Aunque lo deseara, es mi obligación no hacerlo”, comenzó.

“Impacta la gravedad de los hechos que se imputan a Penadés. Excede lo peor que pude imaginar”, apuntó el senador blanco, y agregó: “Por eso no me puede sorprender ahora, que nos haya mentido a todos en bancada y a cada uno en persona”.

Finalmente, Gandini escribió: “Nos ahorró la vergüenza de tener que expulsarlo”.

