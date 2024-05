Orsi sobre Lacalle: "No me molestó lo que dijo, sí me preocupa que no haya sabido leer lo que yo dije o que aparezca destemplado"

El precandidato se refirió así a los dichos del presidente tras acusación falsa en su contra.

El precandidato frenteamplista Yamandú Orsi dijo que no le molestaron los dichos del presidente Luis Lacalle Pou cuando le consultaron por la acusación falsa contra él.

El mandatario expresó este martes preocupación porque se hable de "un fin político-partidario" y agregó que "es tan grave la acusación falsa como decir que hay una operación político-partidaria". Esta declaración de Lacalle se dio tras conocerse que la acusación de una trabajadora sexual contra el dirigente frenteamplista era falsa.

"No me molestó lo que dijo el presidente. Sí me preocupa que no haya sabido leer lo que yo dije o que aparezca destemplado", apuntó este jueves Orsi en rueda de prensa.

El exintendente de Canelones comentó que recibió la llamada de actores políticos con quienes "comparten la línea" luego que la denunciante, Paula Díaz, admitiera que inventó la acusación a instancia de Romina Celeste Papasso. "Que el presidente no entienda que por abajo están pasando cosas malas… pero también cosas buenas, porque en esto estamos de acuerdo todos los partidos de que no debe volver a pasar, tiene una dimensión política que no puede ser despreciada, ojalá pueda entenderlo mejor", subrayó.