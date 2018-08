Para Germán Aller en el caso de la AUF no existe una figura delictiva

El abogado penalista y criminólogo, director del Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Udelar, escuchó los audios que fueron difundidos en la prensa.

Yo no veo hasta ahora una figura delictiva o algo que encienda una luz roja. Puede haber conductas hasta eventualmente rechazables, pero también se notan contradicciones. Esas contradicciones no reafirman estrictamente el concepto de que haya delito, más bien a la inversa.

Aller dijo que ser investigado no significa ser culpable. Sin embargo, explicó que el cambio de Arturo del Campo de testigo a indagado muestra que la Fiscalía está profundizando, aunque no significa que haya delito. Sobre las versiones de pagos de coimas aclaró que solo se penaliza para el funcionario público y no en negocios entre privados: