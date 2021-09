Presidente de la CIU defendió propuesta de contratar por 70% del laudo: "Es temporal y con todas las garantías"

"Si logramos reincorporar con trabajos genuinos a gente que hoy no esta en la foto, ¿no estamos dando un paso positivo?", dijo el presidente de la Cámara de Industrias.

El presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), Alfredo Antía, defendió el proyecto que junto a la Cámara de Comercio presentarán para habilitar la contratación de empleados con salarios equivalentes a un 70% del laudo vigente para cada tarea.

Antia dijo que cuando el gobierno anunció los jornales solidarios, desde las cámaras empresariales se preguntaron si el sector privado no podía ofrecer algún tipo de mecanismo. "Hacía meses que veníamos trabajando en un proyecto para darle un poco de justicia a la negociación salarial, en cuanto comprenda el desarrollo de las pequeñas, las medianas y las grandes empresas", expresó. Este planteo, dijo, surge porque las más pequeñas y medianas empresas tenían dificultades para pagar salarios que "estaban por encima de la productividad media", y por eso "terminaban dejando gente afuera del sistema de trabajo". "¿Cómo podemos entender en Uruguay que puede ganar lo mismo un funcionario de una empresa de cinco trabajadores que una de 500?", se preguntó.

A quienes criticaron esta propuesta, entre ellos el Pit-Cnt que lo consideró como una precarización del trabajo, Antía les respondió: "Dicen que se corta el hilo por el eslabón más delgado, ¿no será una cuerda que estamos tirando para que el Pit-Cnt lo vea con esta mirada y agregue todas las garantías? Lo que planteamos es temporal y con todas las garantías", sentenció. Proponen que la propuesta, aclaró, sea "por un año y quizá pueda prorrogarse a dos".

El presidente de la CIU afirmó que el proyecto constituye "un mea culpa" que los comprende a ellos mismos: "En la mesa donde se fijan los Consejos de Salario están los trabajadores, los empresarios y el Estado. Ahora, los de los trabajadores son los representantes sindicales que están fuertemente representados en empresas grandes. Lo mismo pasa con los empresarios, los que se sientan en la mesa suelen representar a las empresas grandes. Entonces, ¿cómo se interpreta el bien común? ¿Cómo se interpreta a la gente de a pie, a la micro, pequeña y mediana empresa?".

Antía aclaró que en la propuesta pusieron un 70% pero "podría no ser ese número". Pero insistió en que "no podemos tratar de forma igualitaria a quienes son diferentes", y aclaró: "No vengo con la verdad dentro de un puño, vengo recogiendo lo que he hablado con los colegas, particularmente con los que tienen menos voz. Porque las empresas grandes tienen su llegada y su lobby, y las pequeñas y medianas no tienen quién las escuche".

Con el proyecto, dijo, "estamos pensando en los trabajadores que están en la calle". "Empiezan a trabajar y la economía se empieza a alimentar y esos trabajadores pasan al nivel de los compañeros. A los empresarios no les interesa pagar diferente a los que hacen la misma tarea, de ningún modo, es la paz interior que hay dentro de los lugares de trabajo", agregó.

