Productores agrupados en Un Solo Uruguay se movilizaron a lo largo y ancho del país

Pasadas las 19:00 comenzaron a llegar a la Plaza San Fernando las personas que participaron de la movilización que comenzó sobre las 17:30 en San Carlos.

El vocero de los autoconvocados en Maldonado, Leonardo Machado, explicó que la intención es dar a conocer el movimiento en el departamento:

“Nosotros empezamos tarde las movilizaciones y la formación de la mesa departamental, fuimos uno de los últimos en unirnos. Entonces venimos un poco atrasados. La idea de hacer este cabildo abierto en Maldonado es empezar una serie de cabildos abiertos en todo el departamento. No queremos convencer a nadie, solamente mostrar lo que es y el que se sienta identificado por el movimiento se puede arrimar”.

En Paysandú las movilizaciones comenzaron en la tarde del martes y, según explicó el productor sanducero Carlos Tafernaberry, “es una manera de decir que estamos en un país que no exporta, que no tiene condiciones para obtener rentabilidad a través de la exportación por un tema de costos”.

Aurelio Paulo, autoconvocado del departamento de Artigas, dijo que “no es un tema político sino de necesidad de la gente, de poder seguir trabajando”.

Los pasos fronterizos fueron algunos de los lugares elegidos por los autoconvocados para concentrarse y repartir folletos informativos. “Es para informarle a la gente de qué se trata el movimiento “Un Solo Uruguay”, explicaron.

En Fray Bentos, un grupo de manifestantes se concentró frente al ingreso de la planta de UPM. Reclamaron que el Estado realiza concesiones especiales a la empresa finlandesa en detrimento del resto de la producción nacional.

“El tema UPM es porque queremos trabajar en igualdad de condiciones que con los capitales extranjeros y queremos saber qué beneficio le deja al país la celulosa. Ellos tienen beneficios que no tenemos los uruguayos”, expresó uno de los autoconvocados.

Entre las reivindicaciones más importantes de este movimiento se encuentra la de bajar el costo de la energía, la carga tributaria, el precio del combustible y suspender la ejecución de los colonos entre otras.

“Yo particularmente cerré mi empresa porque no me dan los números en especial al agricultura que tiene que arrendar la tierra, está muy complicado el costo del combustible y se suma que te lleva a que no sea rentable hoy por hoy”, dijo el productor arrocero Wilder Rocha.

Por su parte el productor José Luis Laxalde, dijo: “No es una movilización que esté pensada para juntar gente. Queremos informar a la gente sin complicarla y ese es el trabajo que tenemos hoy y creo que no depende de la cantidad de gente sino de la posibilidad de llegada que tengamos”.



Las largas filas de camiones y vehículos particulares provocaron el enlentecimiento del tránsito en la Rambla Portuaria de Montevideo.

Para los organizadores de la concentración, la situación del sector empeoró en los últimos meses.

“Ha ido empeorando porque hablando específicamente del sector agropecuario tenemos una situación climática muy complicada que agudizó los problemas estructurales que se tenóian, esto está provocando un daño muy grande que se va a sentir en las cuentas publicas. Y las medidas que se han ido anunciando no tienen impacto alguno”, dijo Álvaro Rivas.

“Lo importante es que se comiencen a dar señales de que se quieren transitar caminos de entendimiento y a dar señales de que hay alguna luz de esperanza. No es un tema de confrontar, no es el mensaje del movimiento. Es sentarnos a la mesa y ver las cosas que están mal y que se reconozca que hay problemas”, agregó Rivas.