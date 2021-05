Qué deben tener en cuenta las embarazadas que se van a vacunar contra el Covid-19

El presidente de la Sociedad Ginecotocológica del Uruguay, Gerardo Vitureira, respondió a Telemundo algunas de las principales dudas que surgen.

La muerte por Covid-19 de dos mujeres embarazadas, en menos de siete días, puso en agenda la posibilidad de darle prioridad a las gestantes en el esquema de inmunización contra la enfermedad infecciosa. A pedido del ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, la Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones recomendará este miércoles si corresponde o no.

¿Qué deben tener en cuenta las embarazadas que quieren vacunarse? ¿Por qué es importante que se les dé prioridad? El presidente de la Sociedad Ginecotocológica del Uruguay, Gerardo Vitureira, respondió a Telemundo algunas de las principales dudas que surgen.

El especialista primero llamó a la calma. "Lamentablemente los dos decesos que tuvimos, si bien es una situación probable, no es la incidencia a nivel mundial que se tiene. Queremos darle tranquilidad a las mujeres embarazadas que estas situaciones se dan pero de un porcentaje bajo", dijo.

Sin embargo, señaló que “la embarazada tiene una susceptibilidad mayor de tener una forma moderada, grave y severa de la enfermedad”, por lo que darle prioridad sería una buena opción.

En ese caso, el Ministerio de Salud Pública tiene un desafío por delante, porque la vacuna contra el Covid-19 "debe estar distanciada de otras vacunas para el embarazo" como las vacunas contra gripe y la tos convulsa, que se da entre las 28 y las 35 semanas de gestación. "No es un hecho muy sencillo, es un trabajo extra si se prioriza a las embarazadas como grupo de riesgo", explicó.

Por otro lado, Vitureira dijo que quienes quieran vacunarse deben hacerlo con "la vacuna que esté disponible", ya que los efectos son los mismos independientemente del laboratorio, e "idealmente" a partir de las 12 semanas de gestación.

Las embarazadas no deberían esperar efectos secundarios diferentes a los del resto de la población, que además no son frecuentes y son moderados. El posible efecto adverso es la molestia en la zona de punción, que según Vitureira "es pasajero y no es producto de la acción de la vacuna a nivel sistémico sino más bien a nivel local”

“No obstante, queremos recalcar que esa es una recomendación de la SGU y respetamos más que nunca la autonomía de la mujer embarazada, no es que estemos planteando la obligatoriedad de la vacuna”, dijo.