Quiénes son las tres primeras mujeres que asumirán como coronel en Uruguay y cómo es desempeñarse en un sector liderado por hombres

El Senado aprobó en las últimas horas las venias solicitadas por el Poder Ejecutivo para ascender a las primeras mujeres a uno de los escalafones más altos de las Fuerzas Armadas: el grado de coronel. Según datos del gobierno, la presencia de las mujeres en las Fuerzas Armadas se ubica en el entorno del 25%, sin embargo, no se refleja en los cargos de relevancia.

El ministro de Defensa, Javier García, contó que se trata de Ana Inés Sandes y María Eugenia Etcheverry en la Fuerza Aérea y Andrea de los Santos en el Ejército.

En un hecho histórico el senado aprobó las venias solicitadas por el P.E. para ascender a las primeras mujeres como Coroneles en las FFAA. En @EjercitoUy la Cnel. Andrea De los Santos y en @Fuerza_aerea_uy Cnel.María Eugenia Etcheverry y Cnel (Nav) Ana Inés Sandes. — Javier García (@JavierGarcia_Uy) September 25, 2023

Sandes nació en Tacuarembó e ingresó en 1997 a la Escuela Militar Aeronáutica. Ese año fue el primero que la institución aceptó mujeres y se inscribieron seis. Se graduó en el año 2000, según contó entrevistada años atrás en el medio El Avisador de su departamento natal.

En la mencionada entrevista, Sandes se refirió a cómo es ser mujer en un sector liderado y con mayoría de hombres: "La discriminación siempre está, a pesar de que pase el tiempo, entre los pares, entre las jerarquías. Uno tiene que hacerse de su lugar con su trabajo, de eso estoy convencida que de esa manera se gana la confianza. Pero siempre hay personas que no les gusta, o no les cae bien que una mujer esté en un cargo de ésta índole. Es algo que lo sentís, es difícil de describir, no te lo dicen la mayoría de las veces, pero está presente y te preguntas ¿si hubiera un hombre en ese cargo, la reacción sería igual en determinadas situaciones?".

Para ejemplificar la ínfima parte de mujeres en el área, contó que participó de una capacitación en Estados Unidos en la que había 300 hombres y ella era la única mujer.

Etcheverry, por su parte, tiene 47 años y es oriunda de Montevideo. Egresó en el año 2000 y desde ese momento prestó servicio en la Base Aérea N° 2 de Durazno.

En 2020, siendo teniente coronel, fue nombrada por la Casa Militar para convertirse en edecán del presidente Luis Lacalle Pou. Su tarea implica asistir y asesorar al mandatario en todo lo relacionado al trabajo de las Fuerzas Armadas.

"Es un gran desafío, asistir al presidente de la República no es un lugar menor. Lo tome con sorpresa. Soy piloto de A37 me formé en el escuadrón 2. Mi último cargo fue como comandante en el escuadrón de base el que da soporte técnico y logístico a una unidad", contó cuando fue designada.

Por último, De los Santos obtiene el ascenso de teniente coronel a coronel mientras se desempeña en la Brigada General Eugenio Garzón de Infantería Nº1, ubicada en Punta de Rieles sobre la ruta 8.

Obtuvo su promoción de la escuela militar en 2001. En enero 2015 había recibido otro galardón: se hizo cargo de la Segunda Comandancia del Cuartel General del Ejército, convirtiéndose en la primera mujer en asumir un puesto de comando.

En ese momento, la revista oficial del Ejército consignó sus palabras. "A veces se hace un poco más difícil para quienes son, además de militares, madres y llevan una casa adelante. Pero no por eso dejamos de cumplir con las exigencias de la carrera", indica la publicación.