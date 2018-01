Rige decreto que obliga a los empleadores que contratan repartidores en moto a regularizarlos

El informalismo y la siniestralidad son los dos elementos que el Ministerio de Trabajo busca cambiar con la obligatoriedad de que los repartidores estén regularizados. Esto se debe a que cuatro de cada diez accidentes de tránsito en ocasión de trabajo involucra a repartidores en motos.

“Son tres días de cuatro horas cada uno. El empleador puede elegir enviar en horario de trabajo o fuera. Siempre son el curso gratuito, sin costo y en horas remuneradas para el trabajador”, explicó el inspector general de Trabajo Gerardo Rey.

El curso tiene dos partes: una para que el trabajador conozca sus derechos laborales y la más importante tiene que ver con la conducción segura del repartidor.

“En el curso no le van a enseñar a nadie a conducir una moto porque eso ya demostró su habilidad cuando sacó la libreta. Lo importante es que en una labor que es estresante, porque se realiza en el tránsito, en zonas donde se reparte son horas pico, genera un estrés importante. Hay que intentar que establezca conductas seguras”, agregó Rey.

Los empleadores que no cumplan con lo que establece el decreto recibirán sanciones.

“El largo de la sanción va a depender si es solo esta infracción o no tiene registro de seguridad social o se verificó que no tenía curso de capacitación, no le pagaban horas extra o le pagaban sin cumplir la inclusión financiera y fuera de fecha”, detalló el inspector de Trabajo.