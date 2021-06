Intendente cree que vacunación y decretos permitieron que Rivera tenga los mejores números del país

El intendente de Rivera, Richard Sander, cree que el alto ritmo de vacunación y los decretos de marzo son los pilares de este logro.

En Rivera actualmente hay 462 casos activos de Covid-19, según el último registro del Sistema Nacional de Emergencias, cerrado el martes. Este departamento tiene el índice de Harvard –un indicador que mide la gravedad de la pandemia a partir de la cantidad de casos que hay cada 100 mil habitantes– más bajo de Uruguay.

Meses atrás, Rivera fue uno de los departamentos del interior del país más golpeados por la emergencia sanitaria. ¿A qué se debe la mejoría registrada en el último tiempo?

En diálogo con Telemundo, el intendente Richard Sander destacó el ritmo de la vacunación. Aproximadamente 47% de la población recibió una dosis, mientras que 43% de los riverenses ya recibió la segunda.

"Sumado a la baja de la movilidad que se generó con los decretos de marzo, nos ha permitido salir del primer lugar de la fila: de 1600 y algo de positivos a tener 400 y pocos positivos", aseguró el intendente de Rivera.

Sander dijo que 80% de los contagios son intrafamiliares. Sin embargo, desde que el Poder Ejecutivo habilitó la reapertura de los free shops han circulado imágenes de la cantidad de ómnibus que llegan desde Brasil para hacer compras de este lado de la frontera, lo que podría poner en riesgo la reducción de la movilidad deseada.

El intendente explicó que en Rivera, la ciudad binacional junto con la brasileña Santana do Livramento, hay "una vida en común" que no se puede frenar. "Esa vida es algo que no lo podemos frenar. No tenemos cómo frenar esos 12 kilómetros de frontera seca y de vida en común". dijo a Telemundo.