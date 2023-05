Caso Penadés: abogada de denunciantes dijo que Fiscalía tiene "elementos muy contundentes", que hay otro investigado y un posible testigo

“La Fiscalía creo que está trabajando muy seriamente, ya con elementos muy contundentes, como para que eso (las declaraciones políticas) pudiera generar algo”, afirmó Suárez.

La abogada Soledad Suárez, integrante del consultorio jurídico de la Universidad de la República (UdelaR), ofreció este viernes varios detalles del trabajo que lleva adelante como parte de la defensa de las personas que denunciaron al senador nacionalista Gustavo Penadés por abuso sexual de menores.

Por un lado, Suárez repasó que al consultorio llegaron cuatro personas: Romina Celeste, otra persona mayor de edad y dos menores. “Llegaron todas de diferente manera. No me gusta dar información porque puede ser un indicativo para el entorno de la persona”, dijo en diálogo con el programa Desayunos Informales, y puntualizó: “Romina Celeste se comunicó con nosotros, fue el primer caso. Otra persona llegó con la misma dinámica del movimiento ‘Me too’, sintió eso de que si a mí me pasó y ella habló, es la oportunidad de que hable. Y habló por primera vez después de muchos años. Llegó por su cuenta y es mayor de edad. Luego vinieron los dos últimos, que al ser menores de edad preferiría obviar detalles”.

Con este escenario, la abogada dijo que, a diferencia de lo que algunos han afirmado públicamente, “es incorrecto decir que no hay ninguna otra denuncia que la de Romina Celeste”. “Son todas denuncias indudablemente porque traen a conocimiento de la autoridad competente para investigar, antes era que se presentaban solamente ante la Policía. Se lleva la novedad de un presunto delito y toda una plataforma técnica; por definición es una denuncia”, apuntó.

“Una cosa es Romina Celeste sola y otra es por acá surgió uno, acá surgió otro, y llama otro”, dijo Suárez, y agregó: “Hemos tenido otras consultas de gente que al final no concretó o de gente que va a ir, pero capaz en categoría de testigo. No se concretaron dos y es una la persona que iría de testigo”.

Días atrás, Suárez dijo en rueda de prensa que el relato de las denuncias muestra un “modus operandi (forma de actuar) similar”. Este viernes, retomó esas expresiones y ahondó en qué quiere decir hablar de modus operandi: “En términos genéricos, el modus operandi implica cosas como cómo me contacto, qué hago, cómo conquisto esa situación, cómo la logro, cómo logro callarla, cómo reacciono ante determinadas actitudes”.

En esa línea, la abogada fue consultada sobre si tienen conocimiento de una persona intermediaria entre Penadés y las presuntas víctimas, y si esa figura está siendo parte de la investigación. Suárez se limitó a decir que al momento sí hay una segunda persona imputada, pero no confirmó que se trate de un intermediario. “Es una sola. Pero no descarto que pueda haber alguna imputación más”, apuntó.

Las repercusiones de los comentarios desde el sistema político

Desde que se conoció el caso Penadés, distintos dirigentes del sistema político se pronunciaron al respecto, como el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y el propio presidente de la República, Luis Lacalle Pou. "Creo en la versión de mi amigo", apuntó Heber.

Consultada sobre cómo valoran esas declaraciones, la abogada apuntó: “Lo valoramos desde dos aspectos. Por un lado, creo que hay que ser empáticos con todos y que si alguien quiere a otra persona, le puede costar asimilar determinadas cuestiones, y darle su voto de confianza hasta las últimas consecuencias. En este caso, se le suma otro aspecto que es el institucional, y los roles y competencias de cada uno. Si la Fiscalía tiene como brazo articulador a la Policía, y tengo una declaración de un ministro, que desde lo humano puedo entender… pero es un tema”.

“Esperamos y confiamos que se mantenga cada órgano de lo que son sus competencias, priorizando sus funciones, y dándole un mensaje de objetividad y compromiso diligente a la población, y especialmente a la Fiscalía en la posibilidad de que actúe con autonomía”, afirmó.

Independientemente de las declaraciones del sistema político, la abogada consideró que el “Estado tiene que asegurarle el trabajo con tranquilidad a la Fiscalía”. “No digo que se haya afectado efectivamente, digo que esas declaraciones pueden generar una situación por lo menos en la opinión pública que no esté de acorde con lo digo”, dijo.

“La Fiscalía creo que está trabajando muy seriamente, ya con elementos muy contundentes, como para que eso (las declaraciones) pudiera generar algo”, afirmó Suárez.

Posibles penas

¿A qué penas puede enfrentarse Penadés si es hallado culpable? “Una cosa es el apego a la reserva y otra cosa es pecar de tonta y hacer como que no escuché todo lo que se dijo en la prensa. Se ha hablado del artículo 4 de la Ley Nº17815 (violencia sexual contra niños, adolescentes o incapaces), que es el mismo de la operación Océano, que tiene una máxima de 12 años. Pero no necesariamente podría ser el único delito, y no necesariamente todos los tiempos que se pueden abarcar estarían vigente”, dijo en respuesta a la pregunta la abogada Suárez.