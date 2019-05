Sindicato de MontevideoGas informó al gobierno que está en peligro el suministro de gas a la población

Pidieron que aseguren un retiro ordenado de Petrobras, sin despidos.

El lunes se harán efectivos cuatro despidos, y suspensiones de 14 días para 53 trabajadores que participaron de la medida de control obrero.

El sindicato informó este viernes al Ministerio de Industria que, sumado a las medidas anteriores, son 94 puestos de trabajo afectados.

Así lo explicó el dirigente sindical Alejandro Acosta:

“Por eso queríamos alertar que con las medidas de Petrobras lo que está en peligro es el suministro de gas. El servicio público cada vez está siendo más agredido y por tanto no nos podemos hacer responsables los trabajadores por más esfuerzo que hagamos de que no suceda algo con el servicio público de gas que genere un gran inconveniente para la población. Nosotros hoy, por ejemplo, con la medida adoptada por Petrobras vamos a tener un solo oficial de guardia en el sector que se dedica a restablecer el gas a los hospitales. Esto significa que si está solo un oficial de guardia las 24 horas no va a dar abasto si el trabajo se complica”