Topolansky a propósito de UPM: “Decidimos hacer una comisión general para que todo el mundo esté informado”

Así reflexionó Lucía Topolansky:

Estamos esperando que los finlandeses se junten para dar el último Ok, ahora alrededor del 27 o 28 de noviembre van a ir los ministros al Senado. Decidimos hacer una comisión general para que todo el mundo esté informado y ahí nos enteraremos. Es una inversión que sobre todo para Durazno, Tacuarembó y Cerro Largo va a mover la aguja.

Nosotros tenemos dificultades en algunas zonas del país para llevar inversiones. La sola construcción del ferrocarril que se va a construir con o sin la planta, va a ser un incentivo al empresario, porque el costo del transporte es alto, para otros emprendimientos. Si nosotros no podemos generar trabajo en esos lugares, no podemos pedirles a los muchachos que se queden. Hemos hecho una buena descentralización en el marco de la enseñanza, pero no basta con eso.