Una mujer que organizaba fiestas declaró ante la Justicia tras recibir casi 50 denuncias

Cobraba a sus clientes por adelantado el precio de la fiesta y en varios casos las canceló a último momento.

La “Reina de la Noche”, como se hacía llamar la organizadora de las fiestas, declaró en el juzgado penal 14. El juez de la causa pidió que se amplíe la investigación.

Los abuelos de Ayelén decidieron regalarle su fiesta de 15 en octubre 2016. Pidieron un préstamo y pagaron la fiesta por adelantado al contado porque les ofrecían un descuento. Se iba a realizar el sábado pasado, pero la organizadora la canceló.

“El viernes a la noche ella estaba en la casa de su prima con sus amigas con la expectativa del gran día. A las 10 de la noche la señora llama a mi padre para decirle que no se podía hacer el cumpleaños porque no se tenía los medios económicos suficientes”, contó la madre de Ayelén.

Luego de avisar a los invitados que se suspendía la fiesta, hicieron la denuncia policial.

“Lo tuvo que hacer mi madre porque el contrato estaba a nombre de ella. Apenas planteamos toda la situación, nos dijeron que era una estafa de aquí a la China”, contó la madre de la quinceañera.

Luego de lo ocurrido, comenzaron a recibir donaciones y un grupo de personas le está organizando la fiesta de 15, que se festejará este mes.

“Ahora me siento más feliz que nunca”, contó Ayelén.

Luego de conocerse el caso de Ayelén, aparecieron otros casos que hicieron el pago por adelantado y temen no poder festejar el cumpleaños de sus hijas, por lo que reclaman que se les devuelva el dinero:

“Ella vino a nuestra casa a darnos una explicación y le creímos. Luego me dijo que me iba a entregar las tarjetas y nunca fue. El lunes de mañana nos llamó el abogado de ella diciendo que ella no iba a devolver la plata porque no tenía. El 11 teníamos fecha para hacerle el cumpleaños del año y ahora nos quedamos en nada”, contó Lorena Menezes, madre de otra chica.

La madre de una quinceañera, que prefirió no identificarse, pagó $120.000 por adelantado para una fiesta en marzo de 2018.

“Nos ofrecía el servicio completo: cotillón, fiesta, pista, cena, una noche soñada, la noche que no va a tener mi hija porque la señora Karen no me rescindió el contrato, quiero que me devuelva la plata que yo le pagué”, contó.