Zubía y Lust proponen poner "tres o cuatro militares" en las esquinas de los "barrios complicados" para "disuadir" a delincuentes

Los diputados apuntan a que el ejército tenga en estos barrios funciones similares a los que tiene en la frontera.

Los diputados Gustavo Zubía (Partido Colorado) y Eduardo Lust (independiente, ex Cabildo Abierto) propusieron este martes en el programa Desayunos Informales que los militares salgan a las calles para "disuadir" a los delincuentes en las zonas del país donde hay mayor cantidad de delitos, especialmente enfocado en los homicidios.

"El Ejército Nacional, que no tiene competencia para arrestar, ni para prevenir el delito, ni para hacer nada que tenga que ver con eso, bien que podría estar en una esquina en un camión, una camioneta, un jeep, con cuatro personas conversando, como pasa en Europa, como pasa en casi todo el mundo. Nosotros mandamos al Ejército uruguayo al Congo, al Sinaí, al Lejano Oriente, al Cercano Oriente, a hacer funciones de Policía. En un barrio de esos que se consideran barrios complicados en una esquina ponés tres o cuatro efectivos, como pusieron en toda la frontera. Ponés una base militar, una tienda militar en una esquina. Que estén ahí, que no hagan nada, (tiene) efectivo disuasivo", dijo Lust.

El objetivo, explicó, no es combatir los delitos que ocurren, sino "evitarlos". "Si ve que está ese grupo lo va a pensar, ya la presencia lo va a disuadir", añadió el excabildante.

Zubía, por su parte, se manifestó de acuerdo, y retomó: "El Ejército en la frontera hace funciones de Policía. Detiene, pide identificación. Aquí en el Marconi salen tipos con ametralladoras y nosotros parecería que no es territorio de Uruguay. Permitimos que esas bandas operen en la noche y copen esos barrios, aterrando vecinos y nosotros decimos que no, que el ejército no, que tiene que estar guardado, que los oficiales no están de acuerdo (con salir a la calle). Lo lamento. Estamos en pandemia de muertes".

Sobre la presencia pasiva de los militares detallada por Lust, Zubía le sumó que si "es necesario se vuelva activa". "Si hay enfrentamiento obviamente (tienen una función) activa", dijo.

Consultados sobre la falta de preparación para la labor policial, retrucaron: "¿Y en la frontera cómo hacen? ¿Por qué en la frontera sí y no en el Marconi?".

Por último, acerca de los resabios de la dictadura que puede existir en parte de la población, Zubía lanzó: "Vaya al psicólogo".