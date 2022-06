A prisión un hombre por atentado violento al pudor contra niñas de siete y ocho años; el caso había sido archivado por Iglesias

Los delitos ocurrieron en 2012 en Montevideo y Artigas.

Un hombre fue condenado este viernes a cuatro años de penitenciaría por reiterados delitos de atentado violento al pudor contra tres niñas de siete y ocho años, informó el medio artiguense Clic Regional y confirmó Telemundo con fuentes del caso.

Los delitos ocurrieron en Montevideo y Artigas en el año 2012, cuando el hombre ya era mayor de edad. En marzo de este año una de las víctimas, ahora de 17 años, denunció el hecho ante Fiscalía de Montevideo. El caso fue uno de los cientos archivados por el fiscal de Delitos Sexuales Raúl Iglesias, sumariado en los últimos días.

La fiscal artiguense Sabrina Massaferro desarchivó la causa en Artigas y logró la condena mediante proceso abreviado del hombre, que asumió los hechos.

Clic Regional añade que una de las víctimas es su cuñada y las otras dos son primas de su pareja.

Iglesias, que asumió la fiscalía de Delitos Sexuales hace pocos meses, archivó 300 denuncias de presuntas violaciones o abusos sexuales en sus primeras semanas y afirmó que esos casos no se abrían hacía dos o más años y que no había “evidencias útiles para continuar la investigación”.

“¿Yo soy el malo de la película porque los archivo? Si no puedo continuar la investigación, no me queda otro camino, porque hay otros 700 casos en los que sí hay evidencias para continuar y hay que focalizarse en esos que tengo evidencias, no es una cuestión soberbia, es que no me queda otra”, dijo en su momento a Telemundo.

Otra decisión que generó polémica en la opinión pública fue cuando asumió el caso de la denuncia de violación grupal en el barrio Cordón y solicitó el cambio en las medidas cautelares de los denunciados: pidió que pasen de prisión efectiva a prisión domiciliaria durante el período de indagaciones y la jueza del caso hizo lugar al pedido.