Buscan a una joven de 22 años desaparecida en la zona de Carrasco Norte

Victoria Marenales fue vista por última vez el 17 de diciembre de 2018.

Según su familia, Victoria Marenales fue vista por última vez el 17 de diciembre en las inmediaciones del Parque Fernando García. Su madre contó que Victoria es consumidora de pasta base.

La joven tiene dos hijos que hoy están al cuidado de su hermana. Contaron a Telemundo que realizaron la denuncia policial y esperan novedades de la investigación, que tiene varias hipótesis.

La familia de Victoria no descarta que la joven haya sido asesinada. “Ella salió de casa el 17 de diciembre, salió a las tres de la mañana. No la vimos más hasta el 27 que vino una vecina y dijo que la había visto. Después una compañera de ella que venía acá al parque Fernando García dijo que ella había estado, que había tenido una discusión con uno de los guardias que cuida durante la noche, él la agarró del pescuezo y la dejó toda marcada. Ella le dijo que le iba a hacer la denuncia y desde ese entonces no la vimos más por ningún lado”, relató su madre.

“No sabemos nada, yo lo único que pido es que si alguien sabe algo, nosotros la estamos buscando. Ya no tenemos lugar dónde buscarla. Por favor, estamos desesperados”, finalizó.