Delincuentes se robaron la leche de dos meses para los niños de la Escuela 185 de contexto crítico de Colón

Además, robaron todos los objetos de valor y lo que no robaron lo destrozaron.

La escuela 185 UNESCO está en Lezica y Calderón de la Barca. Entraron en la madrugada de este miércoles por una puerta del fondo. Rompieron vidrios y se llevaron material didáctico y leche en polvo.

La palabra de una de las madres:

La situación de la escuela es trágica, los niños ya no tienen leche para dos meses, se llevaron todo: la jarra eléctrica, el microondas, todo lo que sustenta la comisión fomento, no Primaria. No tenemos nada.

Además de las clases robaron material de los niños y lo que no se llevaron lo destrozaron, se llevaron estufas, ventiladores, parlantes, computadoras. Todo lo de valor de la escuela se lo llevaron.

Esta vez lo que más dolió fue el robo de la leche porque no la sustenta primaria, la sustentan los padres. Esta es una escuela de contexto muy crítico. Hoy tuvimos que reparar vidrios, candados y cerraduras porque rompieron de todo.