Familia del niño que murió en un inflable quedó conforme con pedido de procesamientos, pero esperaban que fuesen con prisión

La familia del niño que apareció muerto en un inflable desinflado, en el marco del festejo de un cumpleaños, quedó conforme con el pedido de procesamiento que formuló la Fiscalía para cinco personas. No obstante, esperaban que fuesen procesamientos con prisión.

En este sentido, el abogado de la familia, Pablo Sosa, afirmó:

“Si bien no llegamos al fondo del asunto, porque no sabemos exactamente qué le pasó a Luciano, porque hubo gente que no colaboró con eso, pero sí se pidieron los procesamientos porque hubo negligencia y eso quedó probado.

Esperamos un fallo que sea acorde o en el mismo sentido que lo solicitado por la Fiscalía.

Cuando uno lleva un menor a un cumpleaños o cualquier casa de familia y lo deja al cuidado de adultos, son los adultos los que lo deben cuidar. Los videos son muy claros y contundentes: desde el momento en el que desinflan el castillo los niños no estaban siendo cuidados, era todo un descontrol. Pasó con Luciano, pero podría haber pasado con otro niño”.