"La máquina hace 50 mil pastis en 15 horas": los chats de los involucrados en el laboratorio de éxtasis desmantelado en Pocitos

La Justicia condenó al hombre detenido el miércoles en el marco de un allanamiento a un laboratorio de éxtasis en Pocitos. El individuo, de iniciales D.A.T.M, deberá pasar tres años y ocho meses tras la rejas, por los delitos de asociación para delinquir en reiteración real, tráfico de sustancias, suministro de drogas y fabricación.

El ahora condenado había intentado introducir las pastillas en Brasil, Argentina y Chile, según contó a Telemundo la fiscal del caso, Sandra Fleitas, quien trabaja en Colonia y está a cargo de la Operación Maléfica, y explicó que este detenido es la persona número 37 que recibe una condena en el marco de estos operativos.

Durante la jornada de este jueves, la Fiscalía publicó detalles de cómo se llegó a la detención de D.A.T.M., lo que incluye pericias a celulares y vinculación de chats.

El 21 de abril fueron condenados F.A.M.C. y otras diez personas en el marco de la investigación preliminar penal de la Operación Maléfica, por delitos vinculados al tráfico de sustancias estupefacientes, asociación para delinquir, entre otros.

El 16 de mayo, mediante orden judicial, se realizaron pericias a los celulares incautados a los condenados.

En el análisis del celular de F.A.M.C se encontró que se comunicaba con D.A.T.M. “Según el tenor de los chats mantenidos a través de la aplicación Telegram”, dice Fiscalía, se pudo establecer que D.A.T.M. se dedicaba a importar éxtasis desde Brasil junto con F.A.M.C. además de elementos utilizados para la fabricación de pastillas de esa droga, a las que refieren como “rola, “ruedas”, “pill” y “off white”.

Del análisis de los chats, además, surge que D.A.T.M. “tendría en su poder los elementos y conocimientos necesarios para la fabricación de los estupefacientes referidos”, dice el documento. En ese sentido, se señala que F.A.M.C. realizaba las compras de los materiales necesarios y que D.A.T.M. los fabricaba y les daba “distintas particularidades tales como colores y formas”, según se desprende de los chats.

La droga era vendida tanto en Uruguay como en Argentina. Eso “queda claro en el tenor de las charlas, donde contactos de D.A.T.M viajan ocasionalmente al Uruguay a proveerse de éxtasis el cual este último fabrica”.

A modo de ejemplo, la Fiscalía incluye citas de los chats.

Chat del 29 de marzo del 2022

-D.A.T.M. dice: “No venden por menos de 1kg MDMA” (la droga del éxtasis).

-A eso, F.A.M.C. le dice que el cristal tendrá entonces que comprarse en Uruguay.

-D.A.T.M. le responde: “Yo no hago pills con cristal húmedo, no sirve y no puedo y no debo, cada cosa en el mix arruina todo, cualquier cosa, pasarse de colorante, de tamis, de lo que sea no. No sirve el cristal húmedo. Encima, esos cristales se comen el MCC, son incompatibles. Si vas a buscar el CRIS puede que compres por menor… solo MDMA rinde… solo MDMA trabajo. Cucha, yo pido que le hagan en polvo, tipo dos planchas, y se la ponen en la panza y en la espalda, corte chaleco… 1kg en una notebook se puede, pero una gruesa, medio antigua".

(...)

-D.A.T.M. dice más adelante: “Si me querés comprar colorante… ya dejé el mix amarillo flúo… listo, la cagué con el rosa… hice todo rosa y no sirve el mix, tiré todo, pero el amarillo flúr está súper para el Karibean Koke… no hago pastis grandes, uso la receta del BR, no sirve grandotas, 1000 off white son 650g, se hacen chiquitas y no pesa ni ocupa lugar para mandarles, igual es grande, van a tener puro color a MDMA igual”.

Chat del 31 de marzo del 2022

- F.A.M.C. le pregunta a D.A.T.M.: "¿Pero la máquina solo hace pill con el CR ese premium? ¿No puede hacer con otro? Por creo que me cuelgan un CRIS que está bueno para poder hacer pills buenas”.

-D.A.T.M. responde: “Tengo que ver el CRIS… vos todavía no entendés cómo son las CRIS lo que pasa, hay soluble e insoluble, hay compatible e incompatible… así que por ese lado estoy feliz y el otro tengo que laburar… La máquina hace 50 mil pastis en 15 horas".

(...)

-D.A.T.M. le dice a F.A.M.C.: “El ARG quiere venir por pill ya… tengo que decir que traiga ese el coso ese para que brillen en la oscuridad… con eso rompemos mercado. Encima laburar en otoño, invierno, se hace buena plata vendiendo las pastis afuera del país… hay que llegar a Chile, es tu objetivo y del loco. Yo tengo vendedores en Chile… la pasti con MDMA no llega allá en las cantidades enormes, lo poco que llega es un avió con 5.000 o 10 mil cada tanto, y las venden x50, x100, x500, x1000 máximo, y más de 10 dólares, podemos vender a Chile a unos 1 a 10 dólares a miles… En Argentina que venderlas unos 4 dólares mínimo de 260mg".

Chat del 29 de marzo de 2022

-D.A.T.M. escribe: “No se manda audio, ya te dije, pero hacé lo que quieras… los audios quedan guardados en los celulares de la gente que le mandás audio… no te van a agarrar nunca a menos que estés con toda la teka… solo te digo que agarran a otros, ejemplo A (en relación a A.L. quien fue también condenado en el marco de la Operación Maléfica)".

“Los elementos encontrados en el domicilio de D.A.T.M. corroboraron lo visualizado en los chats del mismo con F.A.M.C., habiéndose incautado tal como se detalla previamente los elementos necesarios para la creación y modificación de sustancias estupefacientes sintéticas, mientras que la prensa encontrada sería la utilizada para “industrializar” dichas drogas, acelerando el proceso de creación de la mismas y por ende su productividad”, detalla la solicitud de formalización publicada por Fiscalía.